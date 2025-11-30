قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
4 اقتراحات.. قرار عاجل من الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي| تفاصيل
عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري في قنا
تحقيقات وملفات

احجز شقتك الآن| كيفية التقديم في مشروعات ظلال وجنة مصر والإسكان الحر؟

تفاصيل كيفية التقديم في مشروعات ظلال وجنة مصر والإسكان الحر
تفاصيل كيفية التقديم في مشروعات ظلال وجنة مصر والإسكان الحر
ياسمين القصاص

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الحجز في مشروعات وزارة الإسكان مثل ظلال وجنة مصر والإسكان الحر، وذلك بالتزامن مع بدء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025، استقبال مدفوعات جدية الحجز للوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح إسكان حكومي عبر منصة مصر العقارية.

ويأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن وضعت مصر خطة استراتيجية شاملة لتطوير العمران تقوم على مجموعة واسعة من المشروعات، وكان من أبرز ملامحها إنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع التي تعتمد على التقنيات الحديثة وتوفير بيئات معيشية متكاملة.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن  تعمل الدولة على تطوير المدن القديمة من خلال تنفيذ برامج تحسين للطرق والمرافق والبنية التحتية في العديد من المناطق.

وأشار حسان، إلى أن تهدف هذه الجهود إلى إعادة الحيوية للمناطق القديمة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الحياة في مختلف أنحاء البلاد.

ما الذي يشمله الطرح الجديد؟

ويضم الطرح الحالي 25.012 وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة، ضمن خطة أكبر تستهدف توفير 400 ألف وحدة على عدة مراحل.

أبرز المشروعات وعدد الوحدات

 - جنة وسكن مصر – المنصورة الجديدة وغرب قنا: 2.986 وحدة

 - الإسكان الحر – السويس الجديدة: 1.680 وحدة

 - روضة العبور – العبور: 264 وحدة

 - ديارنا – مدن متعددة: 10.614 وحدة

 - مشروع ظلال: 9.412 وحدة

 - الإسكان المتنوع – الإسماعيلية الجديدة: 2.000 وحدة

مقدمات جدية الحجز

 - جنة – سكن مصر – الإسكان الحر – روضة العبور: 151.000 جنيه

 - ديارنا: 201.000 جنيه

 - ظلال: 251.000 جنيه

خطوات التقديم والحجز

الخطوة 1: الدخول إلى المنصة

الدخول إلى منصة مصر العقارية واختيار قسم طروحات الإسكان أو استخدام رابط التسجيل المخصص.

الخطوة 2: تحميل كراسة الشروط

 - يجب قراءة كراسة الشروط جيدًا لمعرفة:

 - نظام السداد

 - مواقع المشروعات

 - المساحات المتوفرة

 - الشروط العامة

الخطوة 3: دفع مقدم الحجز

يتم السداد عبر:

 - البطاقات البنكية (فيزا – ماستركارد – ميزة)

 - البنوك

 - الإنترنت البنكي

 - مكاتب البريد

طرق سداد قيمة الوحدة بعد الحجز

ويسدد ثمن الوحدة على مراحل لتقليل العبء المالي:

الدفعات الأساسية

 - 20% بعد الحجز + 1% مصاريف إدارية + 5% لمجالس الأمناء خلال شهرين

 - 10% + وديعة الصيانة عند الاستلام

 - 70% المتبقية تُسدد بأقساط ربع سنوية على 3 أو 5 أو 7 سنوات

الفوائد والمصاريف الإضافية

 - فائدة البنك المركزي

 - 2% وفق تعليمات وزارة المالية

 - 0.5% مصاريف تحصيل

 - يبدأ أول قسط بعد 3 أشهر من الاستلام مع تقديم شيكات آجلة.

مواعيد الحجز

فترة سداد جدية الحجز

من 16 نوفمبر 2025 إلى 15 ديسمبر 2025

إتاحة بيانات الوحدات

4 يناير 2026

الحجز الفعلي حسب المشروع

 - ديارنا: 11–12 يناير 2026

 - ظلال: 13–14 يناير 2026

 - جنة – سكن مصر – الإسكان الحر – روضة العبور: 18–19 يناير 2026

 - الإسكان المتنوع – الإسماعيلية الجديدة: 20–21 يناير 2026

أهمية هذا الطرح لدي المواطنين؟

 - توفر وحدات تناسب شرائح دخل ومساحات متنوعة.

 - أنظمة سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات.

 - إجراءات رقمية كاملة دون الحاجة للذهاب للمكاتب.

 - زيادة فرص الحصول على وحدة بسبب العدد الضخم المطروح.

 - دعم الدولة لزيادة العمران وتحسين جودة السكن في المدن الجديدة.

وسوف نرصد لكم نصائح قبل التقديم، والتي جاءت كالتالي:

 - تقييم القدرة المالية واختيار خطة السداد المناسبة.

 - قراءة كراسة الشروط بدقة لمعرفة جميع الالتزامات.

 - التأكد من صحة البيانات على منصة مصر العقارية.

 - الاحتفاظ بإيصالات السداد وكافة الرسائل الإلكترونية الخاصة بالحجز.

