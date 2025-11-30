مشروعات تطوير القاهرة التاريخية نقلة نوعية.. همام: الدولة توازن بين الحداثة والحفاظ على الهوية

قال الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي وأمين القاهرة الجديدة إن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية تمثل نقلة نوعية في رؤية الدولة للتحديث العمراني والحفاظ على الهوية المصرية.

وأكد همام - في تصريح اليوم - أن ما جرى تنفيذه في مناطق مثل روضة السيدة والفسطاط فيو ودرب اللبانة ومسار آل البيت، يجسد إرادة سياسية واضحة لوضع حد نهائي للعشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتحويلها إلى بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

وأضاف همام أن توفير سكن آمن ومتكامل الخدمات هو حق أصيل للمواطن، والدولة اليوم تتحرك بخطوات جادة لتحقيقه، من خلال مشروعات تتجاوز مجرد التطوير العمراني لتشمل الارتقاء بالإنسان نفسه، وإعادة الحياة إلى قلب القاهرة التاريخية باعتبارها كنزًا حضاريًا وثقافيًا فريدًا.

وأشار إلى أن استمرار هذه الجهود يضمن خلق مجتمع عمراني متوازن، يحافظ على التراث من جهة، ويحقق جودة حياة حقيقية من جهة أخرى، مؤكدًا دعم حزب الجيل الديمقراطي الكامل لكل المبادرات التي تستهدف حماية هوية العاصمة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لأهلها.