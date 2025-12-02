مساحات تصل لـ 130 مترًا.. تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية بمشروع ظلال 2025

في خطوة جديدة تعكس استمرار الدولة في دعم قطاع الإسكان وتلبية احتياجات الأسر، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح هو الأكبر خلال عام 2025، متضمّنًا 25 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن مشروعات متعددة، أبرزها شقق مشروع ظلال 2025، الذي تصدّر عمليات البحث منذ بدء الحجز عبر المنصة الإلكترونية الجديدة «مصر العقارية»، والتي توفر تجربة حجز إلكتروني كاملة للمرة الأولى تشمل اختيار الوحدة وسداد مقدم الحجز ومتابعة الطلب حتى التخصيص النهائي.

موعد بدء الحجز وخطوات التسجيل

بدأت وزارة الإسكان رسميًا حجز شقق مشروع ظلال 2025 في 16 نوفمبر 2025، ويستمر حتى 15 ديسمبر 2025، وهي فترة كافية للراغبين في التقديم لمراجعة كراسة الشروط PDF واختيار الوحدة المناسبة واستكمال إجراءات السداد.

توفر المنصة الإلكترونية مجموعة خدمات متكاملة تشمل:

اختيار المساحة والمدينة المناسبة.

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب من البداية حتى إعلان قرار التخصيص النهائي.

أماكن ووحدات مشروع ظلال 2025

يشمل الطرح الجديد 9412 وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن المميزة، وهي:

العبور

العاشر من رمضان

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

الشيخ زايد

وتم تحديد مقدم جدية الحجز بـ 250 ألف جنيه لضمان الجدية وتنظيم عملية التخصيص، مع إتاحة وحدات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لتوسيع فئات المستفيدين.

خطوات الحجز عبر منصة "مصر العقارية"

يتم الحجز حصريًا من خلال المنصة الرسمية لوزارة الإسكان باتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد على المنصة.

إدخال البيانات الشخصية الأساسية.

تحميل كراسة شروط مشروع ظلال 2025 PDF.

اختيار الوحدة المتاحة وفق المدينة والمساحة.

سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب حتى إعلان نتيجة التخصيص.

كيفية تحميل كراسة الشروط PDF

لتنزيل كراسة الشروط بشكل صحيح، يجب تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول لمنصة مصر العقارية.

إنشاء حساب مستخدم جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة.

تحميل كراسة الشروط PDF.

اختيار الوحدة والمساحة.

دفع مقدم جدية الحجز.

متابعة الطلب لحين الموافقة.

الشروط العامة لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025

حددت وزارة الإسكان مجموعة من النقاط الأساسية للمتقدمين، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل السن عن 21 عامًا.

يحق للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط.

لا يجوز للزوج والزوجة التقدم لوحدتين داخل نفس المشروع.

الإقرار بالاطلاع على كراسة الشروط كاملة.

تفاصيل الطرح الأكبر خلال 2025

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن توفير 400 ألف وحدة سكنية خلال 2025، فيما يشمل الطرح الحالي 25,012 وحدة في 15 مدينة جديدة تغطي:

مدن الساحل الشمالي

محافظات الصعيد

القاهرة الكبرى والجيزة

وتشمل الوحدات:

وحدات سكن لكل المصريين بمساحات من 90 إلى 130 مترًا.

وحدات سكن مصر وجنة مصر بمساحات تصل إلى 180 مترًا.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري.

أهم مميزات طرح شقق ظلال 2025

وحدات كاملة التشطيب.

مساحات متنوعة تناسب جميع الفئات.

مقدمات أعلى مقارنة بمشروعات الإسكان المدعوم.

نظام حجز إلكتروني متكامل 100%.

مواقع مميزة داخل المدن الجديدة.