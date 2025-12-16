قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يناقش مع لجنة وزارة التربية والتعليم سبل تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة

محمد الغزاوى

عقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم ،اجتماعًا مع لجنة من وزارة التربية والتعليم، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية داخل المحافظة،وذلك في إطار دعم وتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

جاء ذلك بحضور اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، واللواء أحمد سحيم مستشار المحافظ للاستثمار، إلى جانب أعضاء لجنة وزارة التربية والتعليم.

وتناول الاجتماع بحث الموقف العام للعملية التعليمية داخل المدارس ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية ،إلى جانب استعراض آليات تحسين الأداء داخل المؤسسات التعليمية بما يسهم في تحقيق الانضباط والارتقاء بجودة العملية التعليمية، ودعم جهود التطوير بما يتماشى مع خطط الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يحقق الصالح العام ويخدم مصلحة الطلاب ويوفر بيئة تعليمية آمنة داعمة للعملية التعليمية.

