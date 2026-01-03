رئيس الرعاية الصحية: قدمنا ملايين الخدمات العلاجية من خلال 60 منشأة بالأقصر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته الميدانية بمحافظة الأقصر، بتفقد عدد من المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تشمل مستشفى الكرنك الدولي ومجمع الأقصر الطبي الدوليّ؛ وذلك بهدف الاطلاع على آخر المستجدات والإنجازات التي تحققت تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشار المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إلى أن الجهود المبذولة في القطاع الصحي بشكل عام، ومشروع التأمين الصحي الشامل على وجه الخصوص، كان لها أثر كبير في النهوض بالقطاع الطبي بالمحافظة.

ونوه بأن إسهامات الدولة في هذا الملف تعتبر ضخمة للغاية؛ حيث تم إنشاء صروح طبية عملاقة بتكلفة مليارات الجنيهات لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يوفر خدمة طبية متميزة لأهالي الصعيد بوجه عام، وأهالي الأقصر بوجه خاص، باعتبارها أولى محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال المهندس عبد المطلب عمارة: الأقصر تعد المحافظة الثانية بعد محافظة بورسعيد في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو المشروع القومي العملاق الذي تبنته الدولة ويعتبر ركيزة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر؛ لتحقيق عائد صحي وإنساني للمنتفعين، وذلك من خلال استثمارات ضخمة توجهها الدولة لتقديم أفضل رعاية صحية لأبناء المحافظة بلغت 13,5 مليار جنيه؛ حيث شملت تطوير 6 مستشفيات، و59 وحدة صحية، ومركزا طبيا لخدمة مواطني المحافظة، والحصول على الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار .

وأشاد محافظ الأقصر بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لمشروعات الهيئة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين الصحية، وذلك في إطار أهمية التكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

فيما أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن عام 2025 شهد تنفيذ أكبر حزمة توسعات طبية داخل منشآت الهيئة بمحافظة الأقصر، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية وكفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم خدمات طبية وفق أعلى معايير الجودة العالمية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في مستوى التجهيزات الطبية والتخصصات الدقيقة؛ حيث تم تطوير الأقسام الحيوية وتشغيل خدمات جديدة لأول مرة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، مما يدعم جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات المعقدة وتقديم رعاية صحية وفق معايير عالمية.

في الوقت نفسه، أوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن ما تحقق بمحافظة الأقصر خلال 2025 يعكس التزام الهيئة بتوفير خدمات طبية متقدمة داخل محافظات المرحلة الأولى للمنظومة.

وأكد أن التوسعات الجديدة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم جاهزية المنشآت لتقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة، مضيفًا أن الهيئة مستمرة في إدخال تخصصات دقيقة وجراحات كبرى، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والتجهيزات،؛ وذلك لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين والسائحين على حد سواء.

وقال الدكتور أحمد السبكي: نجحت منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر حتى الآن في تقديم ملايين الخدمات الطبية والعلاجية من خلال 60 منشأة صحية بالمحافظة، تشمل 6 مستشفيات و11 مركزًا طبيًا و43 وحدة صحية، وهناك أول صيدلية خضراء بالمحافظة، معربًا عن فخره باعتماد 59 منشأة بالأقصر بنسبة 98%، وذلك وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة من المعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا.



وأضاف: تشمل المستشفيات (مستشفى الكرنك الدولي ـ مستشفى إيزيس التخصصي نساء - مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات ـ مستشفى طيبة التخصصي بإسنا ـ مستشفى حورس التخصصي بأرمنت ـ مجمع الأقصر الطبي الدولي)، بالإضافة إلى مستشفى الحميات التابعة للصحة ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام للكبار والأطفال.



ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة الأقصر يصل إلى أكثر من 1.2 مليون مستفيد، بطاقة استيعابية تبلغ 896 سرير، و242 أسرة عناية مركزة، و111 حضانة، بالإضافة إلى 241 ماكينة غسيل كلوي، و41 غرفة عمليات جراحية، و10 أجهزة رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه من المقرر إضافة عدد من المنشآت للخدمة في العام الجاري 2026، تتمثل في مستشفى القرنة الجديدة، بجانب المرحلتين الثالثة والرابعة بمجمع الأقصر الطبي، فضلا عن المراكز الطبية (مركز العشي ـ الصبعية ـ الكميان ـ الزنية ـ وحدة طب أسرة البياضية)، كما يتوافر 6 معاهد تمريض بالأقصر يلتحق بها 2320 طالبا.

وتطرق "السبكي" للحديث عن الخدمات المستحدثة، فأشار إلى أن هناك تدخلات تحدث لأول مرة تتضمن عملية التحفيز العميق للمخ (DBS)التي تتكلف مليون و600 ألف جنيه، ومناظير فوق الصوتية (إزالة ورم القناة المرارية والبنكرياس بتقنية EUS، بجانب زراعة شريحة جلدية حرة Free Flap لطفل مصاب بتهتك شديد في القدم، وزراعة قوقعة، وإجراء منظار شعب هوائية أطفال، علاوة على EVAR & TEVAR.

ووصل عدد الخدمات المقدمة بالمستشفيات ـ منذ بداية التشغيل حتى نوفمبر 2025 ـ إلى أكثر من 17.5 مليون خدمة، فيما وصل عدد العمليات الجراحية التي أجريت بها في عام 2025إلى 45369 عملية، بينما وصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة في الرعاية الأولية إلى أكثر من 11 مليون خدمة؛ حيث تم فحص أكثر من 560 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، وكذلك المبادرات التي تطلقها هيئة الرعاية الصحية، مثل: مبادرات: الأمراض المزمنة، وصحة المرأة، وصحة الأم والجنين، و"رمضان بصحة لكل العيلة"، و"عيشها بصحة"، وانتخب واطمئن، واطمئن على ابنك، وغيرها الكثير من المبادرات الأخرى.

واختتم رئيس الهيئة عرضه التقديمي بالإشارة إلى أن نسبة رضا المنتفعين وصلت إلى 89%، كما يستفيد من مبادرة "نرعاك في مصر" 2562 منتفعا من 76 دولة.