حوادث

التيك توكر محمد عبد العاطي يستأنف علي حكم حبسه عامين

محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
رامي المهدي

تقدم دفاع التيك توكر محمد العاطي، بالاستئناف على حكم حبسه سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمها بحبس  التيك توكر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء سنتين وتغريمه 100 الف جنيه.

 القصة الكاملة 

أصدرت المحكمة المختصة حكمها بمنع التيك توكر محمد عبدالعاطي من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

وأجرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ممثل، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.

وأصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض القرار على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت التحفظ على أمواله، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية المتهم فيها محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ويعمل ممثلًا، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي يتابعها نحو 606 آلاف مشترك.

وأصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض الأمر على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت قرار التحفظ على أمواله ضمن الإجراءات القانونية المتخذة في القضية.

