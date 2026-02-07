داليا البحيري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة .. صور

حرصت الفنانة داليا البحيري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها.

تفاصيل إطلالة داليا البحيري

تألقت داليا البحيري في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان شتوي متوسط الطول وذا أكمام طويلة واتسم باللون البني ونسقت معه وشاح حمل بعض الطبعات البسيطة التي زادت من أناقتها.

انتعلت داليا البحيري بوت طويل باللون النبيتي، مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت داليا البحيري بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.