الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
حالة من عدم اليقين .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
ترامب يعلن فائضا بـ39 مليار دولار .. ويصف الجيش الأمريكي بـ الأقوى في العالم
توك شو

وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

الرئيس السيسي والبابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي والبابا تواضروس الثاني
هاني حسين

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بالعاصمة الجديدة، في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد

 

ويأتي ذلك ، بمشاركة عدد من أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة، والآباء الكهنة، وجموع من الشعب، وسط أجواء روحية تعبر عن فرحة الميلاد ومعانيه السامية.

وببعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هذا نصها:

قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية:
"بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يطيب لي أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات أعاده الله تعالى عليكم بالخير والبركات.

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بتماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، فالوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية للتنمية والازدهار لهذا الوطن الغالي وجميع أبناء مصر الذين يطمحون لمستقبل مشرق يدركون أن صلابة بناء المجتمع المصري ستظل الدرع الحامي والحصن المنيع لهذا البلد العظيم.

الرئيس السيسي السيسي اخبار التوك شو البابا تواضروس مصر

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

