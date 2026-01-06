أحمد موسى: إسرائيل تسعى لعمل قاعدة عسكرية في المنطقة وهذا خطر كبير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أرض الصومال تُعد جزءًا أصيلًا من الدولة الصومالية، مشيرًا إلى أن وزير خارجية الكيان الصهيوني يحاول نزع هذه الأرض عن الصومال.

وقال خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المنطقة العربية يجب أن تنتفض حيال هذا الأمر، مؤكدًا ضرورة موقف عربي موحد للحفاظ على وحدة الدول العربية.

وأضاف أن إثيوبيا لها مصلحة في الاعتراف بأرض الصومال، مشددًا على أن العالم العربي يجب أن يلاحظ هذا التطور وأن يكون هناك تحرك حقيقي، مؤكدًا موقف مصر الرافض لتقسيم أي دولة عربية.

وأوضح أن هناك حاجة لتحرك عربي فاعل للتواجد في الصومال، مؤكدًا أن السماح بهذا التطور قد يهدد الأمن الدولي، ويؤثر على مصر والسودان والسعودية وجيبوتي، بالإضافة إلى تهديد منطقة باب المندب وقناة السويس.

وتابع: «مصر تراقب موضوع الصومال لحظة بلحظة لأن الموضوع سيدخلنا في أزمة كبيرة جدًا، ولازم يكون فيه موقف شامل، لأن ده هيعمل أزمة كبيرة ممكن توصل لأي شيء معانا أو مع غيرنا».

وأشار إلى أن إسرائيل تتحرك حاليًا بطريقة مشابهة لأمريكا، وتسعى لفرض وجود قاعدة عسكرية في المنطقة، واصفًا الأمر بأنه خطير ومسألة قومية عربية ومصرية يجب التصدي لها.



