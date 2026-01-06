زيلينسكي وماكرون يبحثان إمدادات الدفاع الجوي والدبلوماسية في محادثات باريس

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمدادات الدفاع الجوي لكييف والخطوات الدبلوماسية نحو تحقيق السلام.



وأضاف زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن "كل شحنة من صواريخ الدفاع الجوي تنقذ الأرواح وتعزز فرص الدبلوماسية.. ولهذا السبب يجب أن يسفر كل اجتماع عن نتائج ملموسة - قرارات جديدة بشأن الدفاع الجوي، وحزم مساعدات جديدة، وقدرات جديدة لحماية الأجواء"، موضحًا أن هذا ما تم مناقشته بالفعل مع الرئيس الفرنسي.



وركز الرئيسان بشكل منفصل على الخطوات الدبلوماسية نحو إرساء السلام، إذ قال زيلينسكي "نحن نعقد اليوم في باريس الاجتماع الأكثر تمثيلا حتى الآن لتحالف الراغبين: رؤساء دول، وقادة منظمات دولية، ووزراء، وسفراء. نحن نعد خطوات سياسية مهمة".



ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي، الذي وصل اليوم الثلاثاء إلى باريس للمشاركة في اجتماع تحالف الراغبين، برئيسي فريق التفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

