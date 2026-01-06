إرساء مبادئ العدل .. إلهام شاهين تكشف أمنيتها في 2026

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن المصريين سواء مسلمين وأقباط يكونون معا في كل الأوقات، مشيرا إلى أن الأقباط يشاركون المسلمين كل المناسبات وأيضا المسلمين يشاركون الأقباط في مناسباتهم.

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أتمنى في هذا العام أن يتم إنهاء الصراعات والحروب في المنطقة، وأن يكون هناك إرساء لمبادئ العدل، والإبتعاد عن الظلم، وأن يعيش العالم في سلام وأمان.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين، نحن في فترة أعياد وإحتفالات تعم العلام بداية العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أنه من 24 ديسمبر حتى 7 يناير فترة سعيدة واعياد.