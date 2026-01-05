ربنا يديم صداقتنا.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ليلى علوي

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد صديقتها الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الهام صور لها تجمعها مع ليلي علوي وكتبت : "كل سنة وصديقتي الجميلة ليلى علوي لطيفة سنة حلوة.. يا رب عليكي وعلى عيلتك.. وربنا يحققلك كل ما تتمنيه.. أجمل احتفال ببرج الجدي.. أحبك يا لولو من كل قلبي.. رب يديم صداقتنا الحلوة حبيبتي".

تحرص الفنانة القديرة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورها وإطلالاتها التي تكشف عن ذوقها الأنيق.



تعتمد ليلى علوي على الإطلالات الراقية المتناسقة مع قوامها و التي تزيد من جمالها، وتحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة وهو ما يميزها عن غيرها من النجوم.