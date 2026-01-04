في عيد ميلادها الـ 64... إطلالات أثارت الجدل لـ ليلى علوي

يصادف اليوم 4 يناير عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي التي اتمت عامها الـ 64، وتعتبر من أيقونة موضة في العالم العربي.

إطلالات ليلى علوي

تحرص الفنانة القديرة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورها وإطلالاتها التي تكشف عن ذوقها الأنيق.

تعتمد ليلى علوي على الإطلالات الراقية المتناسقة مع قوامها و التي تزيد من جمالها، وتحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة وهو ما يميزها عن غيرها من النجوم.

تقوم ليلى علوي بتنسيق المجوهرات والإكسسوارات التي تزيد من جمال إطلالاتها، بالإضافة إلي أختيارها اللافت للحقائب و الأحذية.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ليلى علوي على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها.