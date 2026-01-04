درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

شاركت الفنانة درة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت درة، بإطلالة أنيقة كشفت عن ذوقها الرفيع و البسيط مرتدية بدلة باللون البنى من ماركة"Fendi " و هو من احدث صيحات الموضة لألوان شتاء 2026 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الشتاء.

سعر إطلالة درة..

وجاء سعر إطلالة درة بلغ 368 ألف جنيه وهو ما يقرب من ربع مليون جنيها.

وتعد درة ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

