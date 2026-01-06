دي وصيتي ليكم.. الرئيس السيسي للمصريين: أوعوا تقلقوا أبدا وخليكوا دايما مع بعض

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" أي مشكلة بفضل الله بتتحل وتفضل مصر بخير وسلام وشعبها بخير وسلام".

وتابع الرئيس السيسي في كلمته :" بقول للمصريين أوعوا تقلقوا أبدا، بس بشرط خليكوا دايما مع بعض وأوعوا حد يحاول يخلينا نختلف، دي وصيتي ليكم".

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.



