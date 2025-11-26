قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأهل منتخبي السودان وجزر القمر لبطولة كأس العرب في قطر

تأهل منتخب السودان لبطولة كأس العرب؛ وذلك بفوزه علي منتخب لبنان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الاربعاء/في إطار الملحق المؤهل لنهائيات كأس العرب والمقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من الاول من ديسمبر القادم وحتي يوم 18 من الشهر ذاته.

سجل هدفي السودان كل من محمد حيدر لاعب لبنان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 43 وياسر جوباك في الدقيقة 74،بينما احرز خليل خميس هدف لبنان في الدقيقة 30.

وسينضم منتخب السودان للمجموعة الرابعة بجانب كل من الجزائر والعراق والبحرين .

كما نجح منتخب جزر القمر في التأهل للبطولة بفوزه علي منتخب اليمن بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 4-4. ليتواجد منتخب جزر القمر للمجموعة الثانية بجانب كل من المغرب والسعودية وعمان .

