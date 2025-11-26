قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبكي: التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن
تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي
برلمانية: تطوير قطاع التمور خطوة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات
اتفاق تاريخي يعيد رسم خريطة شرق المتوسط.. لبنان يوقع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص
وزير الصناعة الجزائري: منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري يجسد بعمق الإرادة المشتركة لقيادة البلدين
كوثر محمود: التمريض شريك أصيل في تحقيق إنجازات الرعاية الصحية
حفنة قرارات مهمة لوزراء الإعلام العرب.. فضخ خروقات الاحتلال للهدنة أبرزها
ياسر إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبيةويهديه القلادة الذهبية
خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد.. وبهذا الأسلوب تحمي نفسك
جدل في إسرائيل بعد تغيب رئيس الأركان عن جلسة أمنية بطلب من نتنياهو
العسكريون يحكمون قبضتهم على غينيا بيساو بعد اعتقال الرئيس وسط فوضى انتخابية متصاعدة
رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عمان والبحرين تحجزان آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العرب 2025

كأس العرب
حمزة شعيب

 

حجز منتخبا عمان والبحرين مساء اليوم، آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العرب 2025، بعد فوزهما في الملحق المؤهل الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

منتخب عمان يتأهل على حساب الصومال


تأهل منتخب عمان إلى البطولة عقب انتصاره على الصومال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي. وينضم المنتخب العماني إلى المجموعة الثانية التي تضم المغرب والسعودية، في انتظار تحديد الفائز من مواجهة اليمن وجزر القمر.

البحرين تتخطى جيبوتي


وفي مباراة أخرى، نجح منتخب البحرين في حجز بطاقة التأهل بعد الفوز على جيبوتي بهدف دون رد سجله محمد الرميحي في الدقيقة 36 على ملعب “جاسم بن حمد”. ويلتحق المنتخب البحريني بالمجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر والعراق، في انتظار الفائز من مواجهة لبنان والسودان.


مع تأهل عمان والبحرين، يكتمل عدد المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، وسط ترقب جماهيري لمباريات مثيرة في دور المجموعات.

البحرين عمان نهائيات كأس العرب 2025 كأس العرب

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
السعال
جانب من المضبوطات
