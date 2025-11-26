عمان والبحرين تحجزان آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العرب 2025

حجز منتخبا عمان والبحرين مساء اليوم، آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العرب 2025، بعد فوزهما في الملحق المؤهل الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

منتخب عمان يتأهل على حساب الصومال



تأهل منتخب عمان إلى البطولة عقب انتصاره على الصومال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي. وينضم المنتخب العماني إلى المجموعة الثانية التي تضم المغرب والسعودية، في انتظار تحديد الفائز من مواجهة اليمن وجزر القمر.

البحرين تتخطى جيبوتي



وفي مباراة أخرى، نجح منتخب البحرين في حجز بطاقة التأهل بعد الفوز على جيبوتي بهدف دون رد سجله محمد الرميحي في الدقيقة 36 على ملعب “جاسم بن حمد”. ويلتحق المنتخب البحريني بالمجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر والعراق، في انتظار الفائز من مواجهة لبنان والسودان.



مع تأهل عمان والبحرين، يكتمل عدد المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، وسط ترقب جماهيري لمباريات مثيرة في دور المجموعات.