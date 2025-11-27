انطلاق مونديال الكاراتيه بالقاهرة.. مصر تتلألأ في افتتاح الحدث العالمي بعد 40 عامًا من الغياب

انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات بطولة العالم للكاراتيه بالصالة رقم (1) في استاد القاهرة الدولي، في نسخة استثنائية تعود بها البطولة إلى أحضان القارة الإفريقية بعد غياب دام أربعة عقود كاملة. وتقام المنافسات خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر وسط اهتمام عالمي واسع وترقب لنسخة توصف بأنها الأكبر والأقوى في تاريخ اللعبة.

ويأتي تنظيم البطولة ثمرة للدعم الكبير الذي أولته الدولة المصرية للرياضة، بمتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مما مهد الطريق لعودة هذا الحدث العالمي إلى القاهرة بعد آخر استضافة في عام 1988.

وأكد الكابتن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، أن انطلاق البطولة اليوم يمثل لحظة تاريخية للرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات وصلت إلى أعلى مستوى من الجاهزية سواء على صعيد البنية التحتية أو تجهيزات الصالات والفنادق المخصصة للوفود المشاركة.

وأوضح الدهراوي أن المنتخب الوطني يدخل المنافسات بروح عالية بعد مرحلة إعداد قوية، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج متميزة تليق باسم مصر ومكانتها الدولية. وأضاف:"اليوم نبدأ صناعة إنجاز جديد… لاعبونا لديهم القدرة والإصرار على كتابة فصل مشرف في تاريخ الكاراتيه المصري."

ويشهد اليوم الأول مشاركة واسعة من المنتخبات العالمية، وسط إشادات دولية بالتنظيم المصري الذي يعكس خبرة كبيرة في استضافة البطولات الكبرى.

وتُعد النسخة الحالية فرصة مميزة للترويج لمصر عالميًا، حيث أعد الاتحاد برنامجًا متكاملاً لضيوف البطولة يشمل زيارات للمواقع الأثرية وفي مقدمتها المتحف المصري، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.