قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
«النقل» تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق مونديال الكاراتيه بالقاهرة.. مصر تتلألأ في افتتاح الحدث العالمي بعد 40 عامًا من الغياب

الكاراتيه
الكاراتيه
عبدالله هشام

انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات بطولة العالم للكاراتيه بالصالة رقم (1) في استاد القاهرة الدولي، في نسخة استثنائية تعود بها البطولة إلى أحضان القارة الإفريقية بعد غياب دام أربعة عقود كاملة. وتقام المنافسات خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر وسط اهتمام عالمي واسع وترقب لنسخة توصف بأنها الأكبر والأقوى في تاريخ اللعبة.

ويأتي تنظيم البطولة ثمرة للدعم الكبير الذي أولته الدولة المصرية للرياضة، بمتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مما مهد الطريق لعودة هذا الحدث العالمي إلى القاهرة بعد آخر استضافة في عام 1988.

وأكد الكابتن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، أن انطلاق البطولة اليوم يمثل لحظة تاريخية للرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات وصلت إلى أعلى مستوى من الجاهزية سواء على صعيد البنية التحتية أو تجهيزات الصالات والفنادق المخصصة للوفود المشاركة.

وأوضح الدهراوي أن المنتخب الوطني يدخل المنافسات بروح عالية بعد مرحلة إعداد قوية، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج متميزة تليق باسم مصر ومكانتها الدولية. وأضاف:"اليوم نبدأ صناعة إنجاز جديد… لاعبونا لديهم القدرة والإصرار على كتابة فصل مشرف في تاريخ الكاراتيه المصري."

ويشهد اليوم الأول مشاركة واسعة من المنتخبات العالمية، وسط إشادات دولية بالتنظيم المصري الذي يعكس خبرة كبيرة في استضافة البطولات الكبرى.

وتُعد النسخة الحالية فرصة مميزة للترويج لمصر عالميًا، حيث أعد الاتحاد برنامجًا متكاملاً لضيوف البطولة يشمل زيارات للمواقع الأثرية وفي مقدمتها المتحف المصري، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

الكاراتيه اتحاد الكاراتيه منتخب الكاراتيه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون يغادر روما متوجها إلى تركيا في مستهل زيارته الرسولية إلى الشرق

افتتاح معرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وزيرة التنمية المحلية تفتتح معرض مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وزارة الزراعة تحتفل باليوم العالمي لشجرة الزيتون

وزارة الزراعة تحتفل باليوم العالمي لشجرة الزيتون

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد