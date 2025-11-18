قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
فورد تودع بهدوء واحدة من سياراتها الأكثر شهرة فجأة

فورد
فورد
عزة عاطف

بعد مسيرة طويلة بدأت عام 1998 وشهدت بيع ملايين النسخ حول العالم، خرجت آخر سيارة فورد فوكس من خط الإنتاج في ألمانيا بصمت كامل، منهيةً حقبة من أهم حقب السيارات المدمجة في أوروبا. 

ورغم أن السيارة غادرت السوق الأميركي منذ عام 2018، فإن فورد فوكس كانت تواصل حياتها في الأسواق الأوروبية، إلى أن جاء القرار الأخير الذي أغلق الصفحة تمامًا.

أزمة متصاعدة داخل فورد أوروبا

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه فورد أزمة متنامية في أوروبا، تشمل انخفاض الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحوّل المستهلكين بشكل كبير نحو الـSUV والكروس أوفر. 

ومع تغير تفضيلات السوق، أصبح من الصعب على سيارات الهاتشباك التقليدية الاحتفاظ بمكانها أمام الطرازات الأكبر والأكثر ربحية.

فوكس… السيارة التي غيرت قواعد اللعبة

منذ إطلاقها في أواخر التسعينيات، مثّلت فورد فوكس ثورة في فئتها.

فقد قدمت ديناميكية قيادة متميزة، وتصميمًا جريئًا، وابتكارات في أنظمة التعليق جعلتها واحدة من أفضل السيارات قيادةً في فئتها لعقود. 

واستطاعت فوكس منافسة طرازات راسخة مثل فولكس فاجن جولف وأوبل أسترا، بل وتفوقت عليها في عدة أسواق.

تشير بعض التقارير إلى أن فورد قد تستبدل فوكس في أوروبا بـ كروس أوفر متوسطة الحجم تتماشى مع توجهات السوق الحالية. ورغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، فإن فورد تلمّح باستمرار إلى تقليص طرازات السيارات الصغيرة والتركيز على المركبات الكهربائية والكروس أوفر والـSUV الأكثر ربحية.

يبدو أن ما يسمّيه البعض "حرب فورد على السيارات" يستمر بوتيرة متصاعدة. 

فبعد إيقاف فييستا وعدد من الهاتشباك والكوبيه في السنوات الأخيرة، جاء الدور الآن على فوكس، إحدى أهم سيارات الشركة وأكثرها انتشارًا في التاريخ الحديث.

فورد فورد فوكس أسعار فورد فوكس سيارات فورد سيارات

