حارس الأهلي: مباراة الـ 6 /1 أثرت على تاريخ عبد المنصف

يرى أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الناشئين، أن عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق كان حارس مرمى محظوظ.



وقال فوزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مباراة الـ ١/٦ أثرت علي تاريخ عبد المنصف، وعبد الواحد السيد " محظوظ " كان بيتصاب قبل المباريات الكبيرة.

وأضاف: محمد ابو جبل حارس مرمى مميز وكان بإمكانه الوصول إلى ابعد من ذلك بالكثير، ولكنه شعر بالغرور.

وتابع: عمر عبد العزيز أفضل من عواد وصبحي وسيكون حارس الزمالك الأول في المستقبل .

وأردف: حسين السيد كان حارس " قصير "، ولكنه من أفضل ٣ حراس في تاريخ الزمالك.

وواصل : أبوجبل " خلص علي نفسه" بسبب الغرور .. وكان بإمكانه أن يصل إلى ما بعد من الزمالك.