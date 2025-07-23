كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات عبد الواحد السيد، مدير الكرة الأسبق بنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عبدالواحد السيد:"عندما كنت في الزمالك كان النادي مديون بـ مليار و800 ألف جنيه، وقبل رحيلي تم سداد مليار و400 مليون".



طالب عبد الواحد السيد مدير الكرة الأسبق بنادي الزمالك، اللاعب مصطفى شلبي جناح الفريق الأول، بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشددًا على أن اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة لكنه يواجه ضغوطًا جماهيرية تؤثر على مستواه داخل الملعب.

وقال عبد الواحد في تصريحات إعلامية:"شلبي من اللاعبين الجيدين، لكن الضغوط الحالية من جماهير الزمالك كبيرة، ومن الأفضل له البحث عن فرصة جديدة خارج النادي. حتى لو استمر، سيظل مدربو الفريق يعتمدون عليه، ولكن الأجواء المحيطة قد لا تساعده على التألق."

وفي سياق آخر، انتقد عبد الواحد السيد، رفقة أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، البيان الرسمي الذي أصدره النادي الأهلي بشأن مستقبل لاعبه إمام عاشور، معتبرين أن مثل هذه البيانات قد تزيد التوتر داخل الأندية.

وأوضح عبد الواحد:"أحيانًا بعض وكلاء اللاعبين يلجؤون لتسريب أخبار للضغط على الأندية، لكن إصدار بيانات رسمية حول مستقبل لاعب ما يفتح بابًا لا داعي له."