رغم الاتفاق .. إعلامي يكشف عن سبب فشل انتقال تيدي أوكوي إلى الزمالك

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن أسباب فشل انتقال تيدي أوكوي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أوكوي لم يكن يعاني من أي إصابات، اللاعب قريب من التعاقد مع الرياض.

وأضاف: سألنا وكيل اللاعب عن حقيقة إصابته، ولكن وكيله أخبرنا أن الخلاف مع الزمالك وهو خلاف مادي، والزمالك كان مخلص كل حاجة مع اللاعب كل الأمور التعاقدية.

وتابع: تسريب الموضوع جعل الرياض السعودي وبعض الأندية ترصد مبالغ أعلى لضم أوكوي، مما جعل الأمور تنتهي أن اللاعب يبتعد عن الزمالك.

وفي ذات السياق، قال كريم رمزي: مصطفى شلبي سيكون واحد من نجوم الدوري المصري الموسم المقبل، وشلبي قبل انضمامه للزمالك كان متألق مع إنبي.

وواصل: مصطفى شلبي لا يجيد اللعب تحت ضغط جماهيري والأمور النفسية في الزمالك تخلص على أي حد، ومصطفى شلبي صادفه سوء حظ مع الزمالك ولكن أتوقع تألقه في الموسم المقبل.