قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الألماني: نصف مليون طالب مصري يتعلمون اللغة الألمانية
وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى برشلونه

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أخر التطورات في مفاوضات نادي برشلونة لضم حمزة عبدالكريم، مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شوبير، عبر أثير «أون سبورت إف أم» أن برشلونة بدأ متابعة حمزة عبدالكريم مؤخرًا ووجد أنه يمتلك موهبة كبيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب كان قد تلقى عرض معايشة من بايرن ميونخ قبل أن يتلاشى العرض بشكل مفاجئ.

وأضاف شوبير: “التقارير الإسبانية، وتحديدًا صحيفة سبورت، أكدت رغبة برشلونة في ضم اللاعب.. وعندما تواصلنا مع مسؤولي الأهلي، أكدوا بالفعل وصول استفسار شفهي وودي من النادي الإسباني تمهيدًا للتفاوض”.

وتابع شوبير أن الأهلي اشترط تقديم عرض رسمي لبدء المفاوضات، مشيرًا إلى وجود انفتاح داخل النادي تجاه مناقشة عرض برشلونة، وأن القلعة الحمراء لن تبالغ في مطالبها المالية.

واختتم شوبير “الأهلي لن يقف في طريق مستقبل اللاعب، خاصة أنه يمتلك عقلية جيدة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، وهو ما يساعده على التأقلم سريعًا في تجربة الاحتراف”.

شوبير الاهلي برشلونه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

الشيخ رائد المتني

مقتل رجل دين في السويداء بعد اعتقاله على يد قوات تابعة للهجري

الجيش الاوكراني

الجيش الروسي يكبد نظيره الأوكراني خسائر فادحة في جنوده

جانب من الحضور

150 ألف شخص يشاركون في القداس بابا الفاتيكان ببيروت

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد