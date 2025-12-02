أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى برشلونه

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أخر التطورات في مفاوضات نادي برشلونة لضم حمزة عبدالكريم، مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شوبير، عبر أثير «أون سبورت إف أم» أن برشلونة بدأ متابعة حمزة عبدالكريم مؤخرًا ووجد أنه يمتلك موهبة كبيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب كان قد تلقى عرض معايشة من بايرن ميونخ قبل أن يتلاشى العرض بشكل مفاجئ.

وأضاف شوبير: “التقارير الإسبانية، وتحديدًا صحيفة سبورت، أكدت رغبة برشلونة في ضم اللاعب.. وعندما تواصلنا مع مسؤولي الأهلي، أكدوا بالفعل وصول استفسار شفهي وودي من النادي الإسباني تمهيدًا للتفاوض”.

وتابع شوبير أن الأهلي اشترط تقديم عرض رسمي لبدء المفاوضات، مشيرًا إلى وجود انفتاح داخل النادي تجاه مناقشة عرض برشلونة، وأن القلعة الحمراء لن تبالغ في مطالبها المالية.

واختتم شوبير “الأهلي لن يقف في طريق مستقبل اللاعب، خاصة أنه يمتلك عقلية جيدة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، وهو ما يساعده على التأقلم سريعًا في تجربة الاحتراف”.