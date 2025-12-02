بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء

بدأ مركز بحوث الصحراء في تنفيذ خطة موسّعة لتوزيع شتلات الزيتون على المنتفعين داخل التجمعات التنموية في سيناء، وعلى رأسها تجمع النهايات بجنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ودعمًا لجهود التوسع الزراعي وتنمية المناطق الصحراوية.

ويأتي ذلك في إطار ما وجه به وزير الزراعة خلال زيارته الميدانية الأخيرة، والتي تفقد خلالها مركز الخدمات التنموية بسهل القاع، حيث أكد على سرعة توفير الشتلات للمزارعين وتهيئة الظروف اللازمة لضمان نجاح عمليات الزراعة داخل التجمعات.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز بدأ بالفعل في تنفيذ التوجيهات من خلال مدّ التجمعات التنموية باحتياجاتها من شتلات الزيتون، موضحًا أن عملية التوزيع تُنفَّذ بالتنسيق مع ممثلي التجمعات الزراعية لضمان وصول الشتلات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة.

وأضاف شوقي أن المركز يعمل بالتوازي على بدء المرحلة الثانية من مشروع التجمعات التنموية، من خلال تقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين، والذي يشمل التدريب على طرق الزراعة الصحيحة، وحفر الجور، ومتطلبات الخدمة الزراعية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة وزارة الزراعة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة الأراضي في المناطق الصحراوية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة السكان وخلق فرص تنموية داخل التجمعات الجديدة بسيناء.