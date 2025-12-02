"الزراعة" تُعلن إزالة 400 حالة تعد على الأراضي خلال أسبوع

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن أنه تمت إزالة 412 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود حماية الرقعة الزراعية، وتحت إشراف الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية ورصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.

ومن جهته أشار الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى تكثيف جهود الإدارة، بالتنسيق مع مديريات الزراعية بالمحافظات ورؤساء أقسام حماية الأراضي بها، للمرور ومتابعة اي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، والتنسيق مع اجهزة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة نحو إزالتها.

وأوضح راشد أنه تم تشكيل لجان من مهندسي الإدارة المركزية لحماية الاراضي، للمتابعة الميدانية بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ حملات إزالة التعديات، فضلا عن متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال المتعديين.



وأضاف أنه تم من خلال تلك اللجان المرور للمتابعة الميدانية، على 8 محافظات: الغربية، البحيرة، الإسماعيلية، الفيوم، الإسكندرية، الدقهلية، سوهاج، وقنا، مشيرا الى أن عمليات المرور والمتابعة مستمرة بشكل دوري ومكثف لضمان الردع الفوري لأي محاولة تعدي في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مطلقاً مع أي مخالفات تستهدف التعدي على الرقعة الزراعية التي تمثل ثروة قومية.

تهيب وزارة الزراعة بالمواطنين إلى التعاون الكامل مع جهود الدولة في حماية أراضيها الزراعية، مؤكدة على أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون بكل حزم وشفافية، وأن أي محاولة تعدي جديدة ستواجه بالإزالة الفورية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال مرتكبيها.