وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية
التحقيق في انهيار سقف جراج بالهرم وتهشم سيارة أرملة إسماعيل الليثي| صور
الشركات الكورية تلمع في EDEX.. خط إنتاج هاوتزر K9 A1 EGY يقترب من الانتهاء داخل مصانع الإنتاج الحربي
وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني بالمحافظة

منصور ابوالعلمين

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، وخاصةً في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية.

وخلال اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، تم استعراض خطط المحافظة الطموحة للاستغلال الأمثل للمقومات الزراعية الهائلة التي تتمتع بها الوادي الجديد، فضلا عن العديد من المشروعات التنموية الهامة التي يجرى تنفيذها بالمحافظة، إضافة الى مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد.

وبحث اللقاء، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لدعم جهود التنمية، فضلا عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتشجيع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي، خاصة في محافظة الوادي الجديد، بإعتبارها محافظة واعدة بالاستثمار في هذا المجال، ومليئة بالعديد من الفرص الهامة، لاسيما في مجال الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع لتعزيز الأمن الغذائي.

وبحث الجانبان سبل تذليل كافة العقبات الإجرائية واللوجستية أمام المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني في المحافظة، فضلا عن توفير الدعم الفني والخدمات البيطرية اللازمة من قبل وزارة الزراعة لضمان نجاح المشروعات الجديدة وتحقيق أعلى معدلات الجودة والانتاج.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن محافظة الوادي الجديد تمثل عمقاً استراتيجياً للدولة في التنمية الزراعية، مشدداً على أهمية التكامل بين جميع أجهزة الدولة لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج، واستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة بها، للمساهمة في خطط الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إلى التزام المحافظة بتقديم كافة التسهيلات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدا على أن المحافظة تولي أهمية قصوى للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

مواصفات شاشة ViewSonic XG273F-2K-OLED

بمميزات مبهرة.. أفضل شاشة ألعاب 2K في الأسواق

هاتف Samsung Galaxy Z TriFold

المنافسة تشتد.. سامسونج تكشف عن «Galaxy Z Tri Fold» أول هاتف ثلاثي الطي

نظارات الواقع المعزز

"Xreal" تتحدى "أبل".. نظارات واقع معزز مدعومة بأندرويد وذكاء اصطناعي

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

سامح حسين

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع

إلهام شاهين تخطف الأنظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

