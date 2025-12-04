تراجع طفيف لأسعار الذهب عالميا مع ترقب صدور بيانات أمريكية

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس 4 من ديسمبر، بعد صدور بيانات وظائف في أميركا عززت التوقعات بأن الفدرالي سيخفض معدل الفائدة الأسبوع المقبل، فيما سجلت الفضة مستوى قياسياً جديداً.

وكانت بيانات ADP التي صدرت أمس أظهرت أن القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي فقد 32 ألف وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني، وهي تقديرات عكس توقعات إضافتته 5 آلاف وظيفة.

من جانبه قال كبير استرتيجي السوق لدى RJO Futures في تصريحات نقلتها رويترز إن صدور بيانات الوظائف المخيبة للآمال، ووصول أسعار الفضة لأعلى مستوى على الإطلاق يدعمان سعر الذهب.

وكشفت أداة CME لرصد استطلاعات الرأي بشأن التوقعات لمسار الفدرالي، احتمالات بنسبة 89% بأن يخفض الفدرالي معدل الفائدة في الأسبوع المقبل.

ولا تزال الأسواق تترقب صدور بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في أميركا عن سبتمبر يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل للفدرالي.

وتميل معدلات الفائدة المنخفضة لدعم الأصول التي لا تدر العائد مثل الذهب.

اقرأ أيضاً: استطلاع غولدمان ساكس: الذهب عند 5 آلاف دولار بنهاية 2026

أما بالنسبة للفضة، فقد ارتفعت الأسعار بنحو 102% منذ بداية العام الجاري، نتيجة مخاوف بشأن سيولة السوق، بعد التدفقات الخارجة نحو الأسهم الأميركية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنحو 0.2% إلى 4226.1 دولار للأونصة، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% عند 4195.70 دولار للأونصة.

أما بالنسبة للفضة، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة بنسبة 0.3% إلى 58.78 دولار للأونصة.