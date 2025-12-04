أسعار الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر.. سعر عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 استقراراً نسبياً في السوق المحلية، وسط متابعة دقيقة لحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ويأتي ذلك في ظل تقلبات محدودة في الأسواق العالمية للمعدن النفيس، مما انعكس على تحركات الأسعار المحلية.

وجاءت أسعار الجرامات المختلفة كما يلي:

عيار 24: 6428.5 جنيه للبيع، 6394.25 جنيه للشراء

عيار 21: 5625 جنيه للبيع، 5595 جنيه للشراء

عيار 18: 4821.5 جنيه للبيع، 4795.75 جنيه للشراء

عيار 14: 3750 جنيه للبيع، 3730 جنيه للشراء

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 45,000 جنيه للبيع، 44,760 جنيه للشراء

وسجلت أوقية الذهب العالمية حوالي 4207.36 دولار، ما يعكس تأثير الأسواق الدولية على الأسعار المحلية ويؤكد أهمية متابعة المستثمرين لحركة المعدن قبل اتخاذ أي قرارات شرائية أو بيعية.

وأشار خبراء إلى أن استقرار الأسعار نسبياً في السوق المحلي يعزز الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين، مع التأكيد على أن أي تغيرات مفاجئة في سعر الدولار أو تحركات الذهب عالمياً قد تؤثر على الأسعار بشكل مباشر.

ويظل المتعاملون في السوق بحاجة إلى متابعة مستمرة لأحدث التحديثات اليومية للذهب، خاصة مع موسم العطلات وتزايد الطلب على المعدن كأداة استثمارية آمنة خلال الفترة المقبلة.