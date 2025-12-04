أسعار أعيرة الذهب في الإمارات مستهل الخميس

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات المتحدة، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم، الخميس ، بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 507 دراهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 469.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو 450.25 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 386 درهما.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 298.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 256 درهما.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3602 درهم.

أسعار أوقية الذهب بالدهم الإماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 15769.50 دراهم إماراتية.

سعر أوقية الذهب عالميا

وهبطت سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية لنحو 4198 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف بين محلات الصاغة بناءً على قيمة المصنعية والطلب في الأسواق المحلية و يُنصح دائمًا بالتحقق من الأسعار المحدثة قبل إجراء أي عملية شراء أو بيع.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب:

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها:

1. الأسعار العالمية: تغيرات أسعار الذهب في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

2. سعر صرف العملات: تقلبات سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى تؤثر على تكلفة استيراد الذهب.

3. العرض والطلب: زيادة الطلب على الذهب خلال المناسبات والأعياد، كما هو الحال في عيد الفطر، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.