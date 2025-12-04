رسميا.. سعر الذهب في مصر يوم الخميس

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6425 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6400 جنيه.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 5885 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 5865 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5620 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5600 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4820 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4800 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3745 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3735 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3210 جنيهات.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 44960 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 44800 جنيه.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 199775 جنيها.

سجّل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 199060 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجلت سعر أوقية الذهب نحو 4206.47 دولار في تعاملات البورصة العالمية.