صدمة لـ صلاح مصدق بعد اجتماعه مع إدارة الزمالك

كشف مصدر دخل نادي الزمالك، عن تفاصيل الإجتماع الذي عقده حسين لبيب رئيس الفارس الأبيض مع صلاح مصدق مدافع الفريق.

وكان من المتوقع أن يكون محور الجلسلة بين الزمالك ومصدق لإقناعه بالاستمرار مع النادي خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل أو فسخ تعاقده.

وحسب المصدر فإن المغربي صلاح مصدق فوجئ بطلب عدم تقديم شكوى ضد النادي في الفيفا والمطالبة بباقي مستحقاته في عقده.

مما سبب صدمة لـ صلاح مصدق وقرر عدم الرد والرحيل دون وجود أي جديد حول الأزمة.

وارتبط اسم صلاح مصدق بعدد كبير من الأندية المغربية وعلى رأسها الوداد بجانب استقباله عدة عروض ليبية.

وتلقى المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق الزمالك عرضًا من أحد الأندية الليبية خلال الساعات القليلة الماضية للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن صلاح مصدق تلقى عروضًا مصرية ومغربية في الفترة الماضية، قبل أن يتلقى عرضًا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الليبي.

