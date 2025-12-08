والدة السباح الراحل يوسف محمد تطالب مسؤولي اتحاد السباحة بالاستقالة

أطلقت السيدة فاتن، والدة السباح الراحل يوسف محمد، تصريحات نارية عقب وفاة نجلها، موجّهة اتهامات مباشرة لمسؤولي اتحاد السباحة بالتقصير، ومطالبة إيّاهم بتقديم استقالاتهم فورًا، بعد ما وصفته بـ”الإهمال الجسيم” الذي أدى إلى وفاة ابنها.

تساؤلات حول «الكود الطبي» وإجراءات السلامة

وقالت والدة السباح الراحل خلال مداخلة تليفزيونية إن اتحاد السباحة أصدر ما يُسمى بـ”الكود الطبي” لتنظيم الإجراءات الصحية والطبية الخاصة باللاعبين، إلا أن هذا الكود — بحسب قولها — لم يُطبق على أرض الواقع.

وتساءلت: “لماذا نضع لوائح لا يتم الالتزام بها؟ كل مسؤول أهمل أو قصر شارك في قتل ابني.”

وأشارت إلى وجود تقرير طبي من المستشفى يؤكد أن يوسف وصل وهو يعاني من توقف كامل في عضلة القلب.

10 دقائق تحت الماء.. وغياب الإسعافات الأولية

كشفت والدة يوسف تفاصيل صادمة حول اللحظات التي سبقت وفاته، مؤكدة أنه ظل 10 دقائق كاملة تحت الماء قبل انتشاله.

وأضافت أن ابنها تُرك فترات طويلة دون أي تعامل طبي أو إسعاف فوري، قائلة:

“من الخطأ أن يتم نقله بهذه الطريقة، دون استخدام تورولي أو استمرار الإنعاش. ما حدث مهزلة كاملة. هل كان يتعاملون مع حالة كسر في الساق؟ كيف يُركض به دون تقديم الإسعافات اللازمة؟”

وأكدت أن كل هذه الأخطاء كانت كفيلة بإنقاذ حياته لو جرى التعامل معها بشكل احترافي وسريع.

ملف طبي مفقود.. واتهامات بالتقصير الإداري

وتحدثت الأم عن مفاجأة أخرى، إذ قالت إن النادي سلّم الاتحاد ملفًا طبيًا كاملًا عن نجلها، وبناء عليه تم إصدار كارنيه الاتحاد وقيده في البطولات الرسمية.

لكنها تساءلت بغضب:

“كيف يتم إصدار الكارنيه دون وجود ملف طبي من الأساس؟ كيف يُدرج في بطولات متعددة دون مراجعة بياناته الصحية؟”

وأضافت: “كيف ينام المسؤولون بعد كل هذا؟”

مطالبة باستقالة اتحاد السباحة

وفي ختام تصريحاتها، طالبت السيدة فاتن مجلس إدارة اتحاد السباحة بالتنحي فورًا، مؤكدة أن ما حدث لا يمكن السكوت عنه وأن حق ابنها لن يضيع.



