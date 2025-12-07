تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف محمد.. النيابة العامة تكشف في بيان رسمي 3 دقائق حسمت المأساة

أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا بشأن تطورات التحقيق في واقعة وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وأوضحت النيابة أنها تلقت البلاغ مساء 2 ديسمبر، وعلى الفور باشرت التحقيقات وانتقلت إلى موقع الحدث، حيث تبين غياب كاميرات مراقبة تساعد في كشف ملابسات الواقعة.

وانتقلت النيابة لمقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص باللاعب، إضافة إلى مقطع فيديو يوثق الحادثة كاملة، فضلًا عن التحفظ على أجهزة التسجيل لتفريغها، وجميع المستندات المنظمة للبطولة وإجراءات الإشراف الطبي.

كما انتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد لمناظرة جثمان اللاعب، وقررت انتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كان يعاني من أي أمراض تمنعه من المشاركة، وكذلك تقييم الإجراءات الطبية المتخذة بعد انتشاله من المسبح.

واستمع فريق التحقيق لشهادة والد الطفل، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص به، الذين أكدوا أن الإهمال من منظمي البطولة والمنقذين والحكام كان سببًا مباشرًا في الحادث.

كما استمعت النيابة إلى أقوال 20 شاهدًا آخرين من مسؤولي الرياضة والتحكيم والإسعاف، واتفقوا جميعًا على وجود تقصير من الحكم العام وطاقم الإنقاذ.

وكشفت مقاطع الفيديو غير المجتزأة، أن اللاعب بعد وصوله لخط نهاية السباق، غرق إلى قاع الحوض دون أن يلاحظ أحد غيابه، ولم يُكتشف وجوده إلا بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية أثناء السباق التالي.

وأكدت التحقيقات وجود طاقم طبي وسيارة إسعاف في موقع البطولة، إلا أن النيابة تلقت شهادة أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة بشأن الواقعة، الذين أكدوا عدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور بضوابط السلامة المنصوص عليها في قانون الرياضة والكود الطبي الصادر عام 2022.

كما تبين أن الملف الطبي للاعب افتقر إلى الفحوص والإجراءات الإلزامية المطلوبة قبل المشاركة.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة حبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ احتياطيًا، لتحملهم المسؤولية المباشرة عن وفاة اللاعب نتيجة الإهمال.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولي الاتحاد ونادي الزهور، مع انتظار تقرير الطب الشرعي ونتائج الفحص النهائي.