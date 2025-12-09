أسرة السباح يوسف توكّل مرتضى منصور في قضية وفاته الصادمة

وكّلت أسرة السباح يوسف محمد، المتوفي أثناء بطولة الجمهورية للسباحة، المستشار مرتضى منصور لتولي ملف القضية و الدفاع عن حقه.

وقال منصور، عبر صفحته الرسمية بتطبيق فيسبوك، “ استقبل المستشار مرتضي منصور المحامي بالنقض في مكتبه اول امس السيد محمد احمد عبد الملك والسيدة فاتن إبراهيم فوزي والد ووالدة الطفل يوسف الله يرحمه ضحية اتحاد السباحة ووزارة الشباب اللذين تسببا في وفاتـ ة بإهمالهم ورعونتهم عن غياب المنقذين والأطباء وتركهم الطفل في قاع الحمام اكثر من 5 دقائق دون ان ينقذوه او يسعفوه”.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة أكدت على ضرورة أن يكون هناك نظام الأكواد الطبية داخل الإتحادات الرياضية والأندية، مشيرا إلى أنه أطر نظامية للحفاظ على صحة أولادنا في ممارسة الرياضة ومن قام بوضعها متخصصين خصا أن توقف عضلة القلب يعد سبب رئيسي للمخاطر ضد الرياضيين.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الاتحادات الرياضية عند كل بطولة تقوم بأجراءات محددة لحماية أولادنا، مؤكدا أنه أصبح هناك تقدم في الطب الرياضي.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن سيارة الاسعاف كانت متواجدة في واقعة السباح يوسف محمد وكان هناك طبيب رعاية، مؤكدا أنه لو اثبتت التحقيقات خطأ من جهة معينة سيتم محاسبته.