إيمان يوسف تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في مسلسل أولاد الراعي

كشفت الفنانة إيمان يوسف في تصريح خاص لـ"صدى البلد" عن تفاصيل شخصيتها داخل مسلسل أولاد الراعي، مؤكدة أنها تقدّم دورًا مختلفًا تمامًا عمّا اعتادت عليه في أعمالها السابقة.

أوضحت إيمان أنها تجسد شخصية إعلامية، لكنها إعلامية شريرة تستخدم منصتها الإعلامية لتحقيق مصالح شخصية وإشعال صراعات بين أبطال العمل، في إطار درامي مليء بالمفاجآت والتقلبات.

وأضافت أن الدور يحمل الكثير من التحديات، خاصة أنه يعتمد على الانفعالات النفسية والتلاعب بالمشاعر.

يضم المسلسل مجموعة من أبرز الفنانين، منهم:

ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، أمل بشوشة، إيهاب فهمي، فادية عبد الغني، محمد عز، إيناس كامل، سامح السيد، وغادة طلعت. قيادة المنتج ريمون مقار، والتي اعتاد الجمهور على أعمالها الناجحة في المواسم الرمضانية.

وتجسد إيمان يوسف أحد الأدوار الرئيسية، ومن المتوقع أن يضيف حضورها طابعًا مميزًا على العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، وسط توقعات بتحقيق المسلسل انتشارًا واسعًا .

بدأ صناع العمل الفتره الماضيه في التصوير، تمهيدًا لعرض المسلسل في السباق الرمضاني القادم.