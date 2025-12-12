أروى جودة تخطف الأنظار بفستان أنيق في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة أروى جودة، وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر مساء أمس.

فستان أروى جوده على السجادة الحمراء

تألقت أروى جودة بإطلالة مميزة ومختلفة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل مصنوع من القماش الستان باللون الأبيض الذي اتسم بالتطريزات ذات اللون البني.

أكملت أروى جودة إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، وتميزت بأنها جمعت بين الأناقة و البساطة.

ومن الناحية الجمالية، بدت أروى جودة بشعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.