رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
إدراج “الكحل العربي” على لائحة التراث الإنساني في اليونسكو
رامي عياش: المشاكل السياسية في لبنان السبب وراء تأخر إصدار ألبومي الأخير وهذا موعد طرحه
أبو ضحكة جنان.. محافظ أسيوط يزور الطفل زياد قبل بدء رحلة العلاج
وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج
القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
الزراعة تضرب بيد من حديد.. ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

أروى جودة تخطف الأنظار بفستان أنيق في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة أروى جودة، وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر مساء أمس.

فستان أروى جوده على السجادة الحمراء 

تألقت أروى جودة بإطلالة مميزة ومختلفة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل مصنوع من القماش الستان باللون الأبيض الذي اتسم بالتطريزات ذات اللون البني.

أكملت أروى جودة إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، وتميزت بأنها جمعت بين الأناقة و البساطة.

ومن الناحية الجمالية، بدت أروى جودة بشعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.

أروى جوده فستان أروى جوده ختام مهرجان البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

متى نصوم رمضان 2026 وكم عدد ساعات الصوم في اليوم الأول؟

باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 12-12-2025

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

ترشيحاتنا

وزارة الثقافة

وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37 بمدينة العريش 26 ديسمبر جاري

محمد رمضان

محمد رمضان في ظهور لافت مع كأس أمم أفريقيا

مجدي أحمد علي

مجدي أحمد علي: استعد لتقديم فيلم سينمائي عن سعاد حسني

بالصور

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

