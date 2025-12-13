ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالتها في ختام مهرجان البحر الأحمر

حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها برفقة زوجها الفنان شريف رمزي، وذلك خلال مشاركتهما في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر.

إطلالة ريهام أيمن

تألقت ريهام أيمن على السجادة الحمراء بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، كما تميز بقصته المختلفة.

أكملت ريهام أيمن إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونسقت معها كلاتش صغير الحجم باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، بدت ريهام أيمن بتسريحة شعر بسيطة، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.