أصغر سيارة كهربائية.. ماذا تقدم ستروين إيمي Ami الجديدة؟

نجحت شركة ستروين الفرنسية في خطف أنظار عشاق السيارات حول العالم بعدما كشفت عن سيارتها الصغيرة إيمي Ami، التي تُعد واحدة من أصغر السيارات المطروحة ضمن موديلات 2026، حيث ركزت ستروين على تقديم سيارة كهربائية مع تصميم غير تقليدي وحلول عملية.

أداء ستروين إيمي Ami

تعتمد ستروين إيمي Ami على منظومة دفع كهربائية محدودة الأداء لكنها مناسبة لطبيعة السيارة، إذ تعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط، أي ما يعادل 8 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن متر.

ستروين إيمي Ami

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 45 كيلومترًا في الساعة، وهو رقم يعكس بوضوح توجهها للاستخدام داخل الطرق القصيرة، بعيدًا عن متطلبات الطرق السريعة أو السفر لمسافات طويلة.

مدى ستروين إيمي Ami

تستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى نحو 75 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وهو مدى يتماشى مع طبيعة التنقل اليومي داخل المدن، وتعتمد إيمي على بطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 5.4 كيلوواط ساعة، مع إمكانية شحنها بالكامل خلال حوالي 4 ساعات فقط.

ستروين إيمي Ami

أبعاد وتصميم ستروين إيمي Ami

يبلغ وزن ستروين إيمي نحو 470 كيلوجرامًا، وهو وزن خفيف نسبيًا يساهم في تحسين الكفاءة وسهولة الحركة، كما تأتي السيارة بإطارات قياس 155/65 R14، ما يعزز ثباتها ضمن نطاق السرعات المحدودة، ويحمل التصميم الخارجي لإيمي طابعًا فريدًا يميزها عن السيارات التقليدية، حيث تعتمد على هيكل صغير للغاية قد يضعها ضمن قائمة أصغر السيارات في العالم.

ستروين إيمي Ami

وتظهر الواجهة الأمامية بمصابيح دائرية مزدوجة، مع وحدات إضاءة علوية أصغر حجمًا، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، كما تتوفر مساحة زجاجية مخصصة لتحسين الرؤية وتقليل تراكم الغبار، مع جنوط رياضية بتصميم بسيط وأنيق، وهيكل ثنائي الأبواب يعكس طبيعة السيارة العملية.

ستروين إيمي Ami

مقصورة داخلية تركز على الأساسيات

تقدم ستروين إيمي مقصورة داخلية عصرية رغم بساطتها، حيث تضم مقعدين فقط مع سقف زجاجي يعزز الإحساس بالاتساع، وتعتمد السيارة على عجلة قيادة بتصميم بسيط، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي سهل الاستخدام، وشاشة صغيرة لعرض البيانات الأساسية الخاصة بالقيادة، كما تتوفر مساحات تخزين جانبية تلائم الأغراض اليومية، مع لمسات داخلية حديثة تواكب روح السيارة الشبابية.