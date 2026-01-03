قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أصغر سيارة كهربائية.. ماذا تقدم ستروين إيمي Ami الجديدة؟

ستروين إيمي Ami
ستروين إيمي Ami
صبري طلبه

نجحت شركة ستروين الفرنسية في خطف أنظار عشاق السيارات حول العالم بعدما كشفت عن سيارتها الصغيرة إيمي Ami، التي تُعد واحدة من أصغر السيارات المطروحة ضمن موديلات 2026، حيث ركزت ستروين على تقديم سيارة كهربائية مع تصميم غير تقليدي وحلول عملية.

أداء ستروين إيمي Ami

تعتمد ستروين إيمي Ami على منظومة دفع كهربائية محدودة الأداء لكنها مناسبة لطبيعة السيارة، إذ تعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط، أي ما يعادل 8 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن متر.

ستروين إيمي Ami

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 45 كيلومترًا في الساعة، وهو رقم يعكس بوضوح توجهها للاستخدام داخل الطرق القصيرة، بعيدًا عن متطلبات الطرق السريعة أو السفر لمسافات طويلة.

مدى ستروين إيمي Ami

تستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى نحو 75 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وهو مدى يتماشى مع طبيعة التنقل اليومي داخل المدن، وتعتمد إيمي على بطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 5.4 كيلوواط ساعة، مع إمكانية شحنها بالكامل خلال حوالي 4 ساعات فقط.

ستروين إيمي Ami

أبعاد وتصميم ستروين إيمي Ami

يبلغ وزن ستروين إيمي نحو 470 كيلوجرامًا، وهو وزن خفيف نسبيًا يساهم في تحسين الكفاءة وسهولة الحركة، كما تأتي السيارة بإطارات قياس 155/65 R14، ما يعزز ثباتها ضمن نطاق السرعات المحدودة، ويحمل التصميم الخارجي لإيمي طابعًا فريدًا يميزها عن السيارات التقليدية، حيث تعتمد على هيكل صغير للغاية قد يضعها ضمن قائمة أصغر السيارات في العالم.

ستروين إيمي Ami

وتظهر الواجهة الأمامية بمصابيح دائرية مزدوجة، مع وحدات إضاءة علوية أصغر حجمًا، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، كما تتوفر مساحة زجاجية مخصصة لتحسين الرؤية وتقليل تراكم الغبار، مع جنوط رياضية بتصميم بسيط وأنيق، وهيكل ثنائي الأبواب يعكس طبيعة السيارة العملية.

ستروين إيمي Ami

مقصورة داخلية تركز على الأساسيات

تقدم ستروين إيمي مقصورة داخلية عصرية رغم بساطتها، حيث تضم مقعدين فقط مع سقف زجاجي يعزز الإحساس بالاتساع، وتعتمد السيارة على عجلة قيادة بتصميم بسيط، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي سهل الاستخدام، وشاشة صغيرة لعرض البيانات الأساسية الخاصة بالقيادة، كما تتوفر مساحات تخزين جانبية تلائم الأغراض اليومية، مع لمسات داخلية حديثة تواكب روح السيارة الشبابية.

ستروين إيمي Ami إيمي Ami ستروين إيمي Ami مواصفات ستروين إيمي Ami

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

ترشيحاتنا

تموين الشرقية

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

مي فاروق ومحمد العمروسي

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

نادية لطفي

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد