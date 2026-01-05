أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في مصر..إصدار محدود لجيب رانجلر بهذا السعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



5 سيارات صينية SUV في مصر.. اركب جديد "بالأسعار"

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتتنوع هذه الإصدارات بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ، ومنها العائلة الصينية.

150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها

تواصل جيب من تعزيز تواجدها في السوق اليابانية، بعد أن طرحت الإصدار الخاص من الأيقونة رانجلر، ولكن تحت مسمى سنو تريس Wrangler Snow Trace، وتعتزم العلامة الأمريكية إنتاج 150 نسخة فقط من هذا الإصدار.

بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا ياريس 2026 في السعودية

تُعد سيارة تويوتا ياريس واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية التي فرضت نفسها بقوة داخل السوق السعودي على مدار سنوات طويلة، واستطاعت ياريس أن تحقق انتشارًا واسعًا بين فئة الشباب والعائلات الصغيرة، بفضل التجهيزات العملية، والتصميم العصري، إلى جانب السعر المناسب.

أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري.. بالأسعار

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الاصدارات المختلفة، سواء من ناحية التصميم الخارجي، بين السيدان والهاتشباك والفئة الرياضية، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

تدعم معظم السيارات الكهربائية حاليًا تقنية الشحن ثنائي الاتجاه؛ حيث لم تعد السيارة الكهربائية تقتصر على استهلاك التيار الكهربائي فحسب، بل يمكنها أيضًا إعادة تغذيتها إلى الشبكة الكهربائية.