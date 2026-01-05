قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير أسوأ من مادورو
متى صيام 27 رجب الخميس أم الجمعة؟.. لا تحرم نفسك من 8 أرزاق
نتائج منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا قبل مواجهة بنين
التصريح بدفن جثة أم وطفليها فى حريق شقة بقليوب
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في مصر..إصدار محدود لجيب رانجلر بهذا السعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


5 سيارات صينية SUV في مصر.. اركب جديد "بالأسعار"
يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتتنوع هذه الإصدارات بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ، ومنها العائلة الصينية.

150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
تواصل جيب من تعزيز تواجدها في السوق اليابانية، بعد أن طرحت الإصدار الخاص من الأيقونة رانجلر، ولكن تحت مسمى سنو تريس Wrangler Snow Trace، وتعتزم العلامة الأمريكية إنتاج 150 نسخة فقط من هذا الإصدار.

بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا ياريس 2026 في السعودية
تُعد سيارة تويوتا ياريس واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية التي فرضت نفسها بقوة داخل السوق السعودي على مدار سنوات طويلة، واستطاعت ياريس أن تحقق انتشارًا واسعًا بين فئة الشباب والعائلات الصغيرة، بفضل التجهيزات العملية، والتصميم العصري، إلى جانب السعر المناسب.

أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري.. بالأسعار
يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الاصدارات المختلفة، سواء من ناحية التصميم الخارجي، بين السيدان والهاتشباك والفئة الرياضية، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه
تدعم معظم السيارات الكهربائية حاليًا تقنية الشحن ثنائي الاتجاه؛ حيث لم تعد السيارة الكهربائية تقتصر على استهلاك التيار الكهربائي فحسب، بل يمكنها أيضًا إعادة تغذيتها إلى الشبكة الكهربائية.

أخبار السيارات

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة

القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لجولة الإعادة في 27 دائرة

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد