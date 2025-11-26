بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى المغرب؛ استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



البعثة كانت قد غادرت مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم واستغرقت الرحلة ما يقرب من خمس ساعات؛ وصولا إلى المغرب، ويرافق البعثة سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة.



وحرص وليد صلاح الدين مدير الكرة على الاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر وأماكن الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، وذلك قبل سفر البعثة.



وتضم قائمة الأهلي كلا من:

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف داري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم.