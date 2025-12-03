تحرير محضرين لمخزنين و11 محضرا لمحال مخالفة لقانون المخلفات بالإسماعيلية

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

في هذا السياق، قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، للمرور على عدة مناطق بالمركز والمدينة وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ومحمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين لمخزنين مخالفين مع الانذار بالغلق الإداري في حال عدم توفيق أوضاعهم، هذا إلى جانب مصادرة مخلفاتهم من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة، تم المرور على عدد من المحال التجارية منها مخابز ومطاعم وذلك بشارع المعاهدة وخلف مول نصار وشارع عرابي ومنطقة سوق الخضار، وتم تحرير عدد ١١ محضر للمحال المخالفة لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠؛ وذلك لإلقاء المخلفات والقمامة في الأماكن الغير مخصصة لذلك.