القومي للمرأة يشارك بورشة العمل الإقليمية حول «الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن»

السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
القومي للمرأة يشارك في ورشة العمل الإقليمية حول "الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن"
أمل مجدى

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة السادسة بعنوان "دور التشريعات في تعزيز الإجازات المدفوعة وسياسات العمل المرن"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل الإقليمية حول “الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين”.

جاء ذلك بمشاركة المستشارة ماريان قلدس، عضوة اللجنة التشريعية المجلس القومي للمرأة، والنائبة تمارا ناصر الدين، عضوة البرلمان الأردني، ويوسف طرشون، عضو البرلمان التونسي، وسهيل أبو السميد، خبير اقتصاد الرعاية لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.


واستعرضت المستشارة ماريان قلدس قانون العمل الجديد والذي ترجم الإرادة السياسية لتمكين المرأة، مشيرة إلى المادة الخامسة من الدستور والتي تؤكد أن الأسرة هي أساس المجتمع، حيث تعمل الدولة على الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

وأوضحت “قلدس” أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 حيث أسهم المجلس القومي للمرأة بشكل كبير في إصدار قانون العمل الجديد، عبر دعم اقتصاد الرعاية، والذي يدعم المرأة في الموازنة بين التزاماتها العملية والتزاماتها الأسرية.

كما أشارت المستشارة ماريان قلدس إلى نص المادة 96 وصولاً إلى المادة 100، والتي استعرضت أنماط العمل المرن والعمل الجزئي وتقاسم العمل، حيث تسهم أنماط العمل الجديدة في إدماج المرأة في سوق العمل لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تضمن القانون امتيازات عدة للمرأة منها الحق في أخذ إجازة وضع لأربع شهور و إجازة لسنتين بدون راتب لثلاث مرات في حياتها الوظيفية دون المساس بحقوقها الخاصة في نيل الترقية في الوظيفة.

وخلال الجلسة الخامسة بعنوان "أفضل الممارسات في مكان العمل في القطاعين العام والخاص"، شاركت زينة أشرف توكل، مقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، والمديرة التنفيذية لصندوق “قادرون باختلاف”، بحضور الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الإعلام.

وخلال الجلسة الخامسة، استعرضت زينة توكل التحديات التي تواجه شركات القطاع العام والقطاع الخاص فيما يخص نظام العمل المرن، كما ناقشت سبل إعداد سياسات ملائمة داخل الشركات لتقديم الدعم للمرأة العاملة، وهو ما يعود بالإيجاب على المرأة العاملة ويعزز من تواجدها في سوق العمل.

كما سلطت زينة توكل الضوء على عدد من النماذج العملية الناجحة من شركات القطاع الخاص الداعمة للمرأة العاملة على المستوى العربي والدولي، مشيرة إلى أهمية توفير بيئة مناسبة للمرأة العاملة عبر وضع سياسات ملائمة في المؤسسات والشركات المختلفة لتمكين المرأة في سوق العمل، والتي تتضمن دعم الحضانات ودعم أوقات العمل المرنة، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، إلى جانب إيضاح أهمية دور الأب في مساندة المرأة العاملة عبر دعم إجازة الأبوة.

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

