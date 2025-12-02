الهيئة العربية للتصنيع تعرض أحدث المنتجات العسكرية المصرية في إيديكس 2025

أكد اللواء أ .ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن تطور منظومة الصناعات العسكرية المصرية في مجال المسيرات والعربات المدرعة، والتعاون الدولي مع عدد من الدول لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية.

وأضاف اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، خلال حواره الخاص من معرض «إيديكس 2025» مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة قامت بتصنيع مسيرات خفيفة لتكون ضمن تسليح الجندي المقاتل، موضحًا أن الجندي يمكنه حمل أربع مسيرات خفيفة في مهماته.

وأشار إلى أن هذه المسيرات يبلغ وزنها 3 كيلوجرامات، وتحمل 250 جرامًا من المواد المتفجرة، ويصل مداها إلى 3 كيلومترات، مؤكدًا أنها مصرية الصنع بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

وأوضح أن المسيرة الانتحارية التي طورتها الهيئة يمكن إطلاقها من منصات محمولة لاستهداف الأهداف المدرعة من الأسطح، ويصل مداها إلى 6 كيلومترات، وهي أيضًا مصرية الصنع بالتعاون مع شركة صينية، بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%.

وتابع أن المسيرة «حمزة 1» تقلع عموديًا لمراقبة الحدود ومساندة القوات البرية، كما يمكن تسليحها وتستمر في الجو لمدة 4 ساعات، مشيرًا إلى أنها ثمرة تعاون مشترك بين مصر وتركيا، وأن هناك تعاونًا مستقبليًا بين البلدين في مجال المسيرات المتطورة، رغم عدم الدخول بعد في تصنيع المسيرة «بيرقدار»، مؤكدًا أن تركيا ترغب في التعاون مع مصر في مجال تصنيع المسيرات الحديثة.

وأشار اللواء مختار عبد اللطيف إلى أن المسيرة «عقرب» هي مسيرة أرضية صالحة للسير في مختلف أنواع الأراضي وتحتوي على 6 أرجل، وتمتلك منصات إطلاق متعددة، وهي نتيجة للتعاون بين مصر وتركيا، مشددًا على أنها تدعم القوات البرية وتنفّذ المهام ثم تعود مرة أخرى، وقد حصلت على أول عرض لها خلال معرض إيديكس 2025.

وتابع: مصنع قادر للصناعات المتطورة ينتج العربة المدرعة «فهد»، والتي يتم تطويرها بشكل مستمر، حيث تم تزويدها بمنصة إطلاق جديدة، وزيادة قوة نيرانها وقدرتها على مقاومة المواد المتفجرة أرضًا.

وأضاف أن المدرعة توفر حماية أكبر للجنود داخلها، وتم دعمها بدروع حماية سيراميكية إضافية، ويتم تصنيع هذه الدروع داخل مصنع قادر.

ولفت إلى أنه ولأول مرة في العالم أصبحت المدرعة فهد مقاومة للأعيرة نصف بوصة، مؤكدًا أن المدرعة صناعة مصرية بنسبة 100%، وتحظى بإقبال وطلبات من الدول الأفريقية، كما تعمل المدرعة «قادر» مع القوات العاملة ضمن بعثات الأمم المتحدة، وتم تطوير النسخة «قادر 2» لتصبح أخف وزنًا وأكثر قدرة على مقاومة التفجيرات الأرضية بعد تزويدها بدروع إضافية.