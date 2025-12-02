قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
مفتي الجمهورية: العلاقات المصرية الإماراتية تمثل أنموذجا عربيا أصيلا في التآخي
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهيئة العربية للتصنيع تعرض أحدث المنتجات العسكرية المصرية في إيديكس 2025

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد اللواء أ .ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن تطور منظومة الصناعات العسكرية المصرية في مجال المسيرات والعربات المدرعة، والتعاون الدولي مع عدد من الدول لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية.

وأضاف اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، خلال حواره الخاص من معرض «إيديكس 2025» مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة قامت بتصنيع مسيرات خفيفة لتكون ضمن تسليح الجندي المقاتل، موضحًا أن الجندي يمكنه حمل أربع مسيرات خفيفة في مهماته.

وأشار إلى أن هذه المسيرات يبلغ وزنها 3 كيلوجرامات، وتحمل 250 جرامًا من المواد المتفجرة، ويصل مداها إلى 3 كيلومترات، مؤكدًا أنها مصرية الصنع بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

وأوضح أن المسيرة الانتحارية التي طورتها الهيئة يمكن إطلاقها من منصات محمولة لاستهداف الأهداف المدرعة من الأسطح، ويصل مداها إلى 6 كيلومترات، وهي أيضًا مصرية الصنع بالتعاون مع شركة صينية، بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%.

وتابع أن المسيرة «حمزة 1» تقلع عموديًا لمراقبة الحدود ومساندة القوات البرية، كما يمكن تسليحها وتستمر في الجو لمدة 4 ساعات، مشيرًا إلى أنها ثمرة تعاون مشترك بين مصر وتركيا، وأن هناك تعاونًا مستقبليًا بين البلدين في مجال المسيرات المتطورة، رغم عدم الدخول بعد في تصنيع المسيرة «بيرقدار»، مؤكدًا أن تركيا ترغب في التعاون مع مصر في مجال تصنيع المسيرات الحديثة.

وأشار اللواء مختار عبد اللطيف إلى أن المسيرة «عقرب» هي مسيرة أرضية صالحة للسير في مختلف أنواع الأراضي وتحتوي على 6 أرجل، وتمتلك منصات إطلاق متعددة، وهي نتيجة للتعاون بين مصر وتركيا، مشددًا على أنها تدعم القوات البرية وتنفّذ المهام ثم تعود مرة أخرى، وقد حصلت على أول عرض لها خلال معرض إيديكس 2025.

وتابع: مصنع قادر للصناعات المتطورة ينتج العربة المدرعة «فهد»، والتي يتم تطويرها بشكل مستمر، حيث تم تزويدها بمنصة إطلاق جديدة، وزيادة قوة نيرانها وقدرتها على مقاومة المواد المتفجرة أرضًا.

وأضاف أن المدرعة توفر حماية أكبر للجنود داخلها، وتم دعمها بدروع حماية سيراميكية إضافية، ويتم تصنيع هذه الدروع داخل مصنع قادر.

ولفت إلى أنه ولأول مرة في العالم أصبحت المدرعة فهد مقاومة للأعيرة نصف بوصة، مؤكدًا أن المدرعة صناعة مصرية بنسبة 100%، وتحظى بإقبال وطلبات من الدول الأفريقية، كما تعمل المدرعة «قادر» مع القوات العاملة ضمن بعثات الأمم المتحدة، وتم تطوير النسخة «قادر 2» لتصبح أخف وزنًا وأكثر قدرة على مقاومة التفجيرات الأرضية بعد تزويدها بدروع إضافية.

العربية للتصنيع أحمد موسى المركبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

السكري

طعام غير متوقع يحمي من السرطان والسكري والضغط

الجري

غير السمنة.. الرياضة تحميك من 8 أمراض

الكساح

أعراض مرض الكساح وعلاقته بفيتامين شهير

بالصور

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9
 Tiggo 9
 Tiggo 9

فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الفرنسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الفرنسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الفرنسي في معرض إيديكس 2025

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

منظومة حارس 2
منظومة حارس 2
منظومة حارس 2

فيديو

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد