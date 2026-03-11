دعاء صلاح تنتقد صراع رقم واحد في دراما رمضان

وجهت الإعلامية دعاء صلاح رسائل مباشرة إلى عدد من نجوم الدراما المشاركين في موسم رمضان الحالي، منتقدة حالة الجدل الدائرة حول من يتصدر قائمة رقم واحد في السباق الدرامي، مؤكدة أن القضايا الإنسانية في الوطن العربي يجب أن تحظى باهتمام أكبر من هذا الجدل.

وأشارت دعاء صلاح إلى أن عدداً من الفنانين أعلنوا تصدرهم المنافسة الدرامية هذا العام، من بينهم ياسمين عبد العزيز وعمرو سعد وأحمد العوضي، إلى جانب تصريحات المخرج محمد سامي الذي أكد منذ بداية شهر رمضان أن مسلسل موناليزا بطولة زوجته الفنانة مي عمر يتصدر السباق الدرامي.

وأكدت الإعلامية أن من حق كل فنان أن يفرح بنجاح عمله الفني ويحتفل بتفاعل الجمهور معه، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المرحلة الحالية تشهد العديد من الأزمات والحروب في الوطن العربي، وهو ما يستدعي من النجوم أصحاب التأثير الجماهيري إبداء مواقف إنسانية تجاه ما يحدث في المنطقة.

وأضافت أن عدداً كبيراً من الفنانين يقيمون أو يمتلكون إقامات ذهبية في الإمارات العربية المتحدة ويقضون أوقاتاً مميزة هناك، مشيرة إلى أن الجمهور لم يسمع من بعضهم مواقف واضحة تجاه ما يحدث من أزمات إنسانية أو دعوات للدعم والمساندة.

كما تطرقت إلى الأوضاع التي تمر بها عدة دول عربية، مثل قطر والسعودية والبحرين والكويت، مؤكدة أن الأحداث والضحايا الذين يسقطون في المنطقة تستحق اهتماماً أكبر من النقاشات الدائرة حول ترتيب النجوم في موسم دراما رمضان.

واختتمت دعاء صلاح حديثها بالتأكيد على أن نجوم الفن في الوطن العربي يمتلكون تأثيراً واسعاً على الجمهور، ومن المهم أن يكون لهم دور إنساني ومجتمعي واضح، إلى جانب نجاحاتهم الفنية، مشددة على أن الجمهور لا ينتظر فقط معرفة من يتصدر السباق الرمضاني، بل ينتظر أيضاً مواقف إنسانية تعكس حجم تأثير هؤلاء النجوم في المجتمع.

وكان قد أثير جدل خلال الأيام الماضية بين عدد من نجوم دراما موسم رمضان الحالي على تصدرهم رقم واحد منهم الفنانة ياسمين عبد العزيز وعمرو سعد وأحمد العوضى ومي عمر .