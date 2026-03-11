قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران في مجلس الأمن: الاتهامات باطلة والهجوم الأمريكي الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي
ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا
الدفاع البحرينية: اعترضنا ودمرنا أكثر من 100 صاروخ و170 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
مراسل صدى البلد من بروكسل: مصر اتخذت نفس إجراءات أوروبا بشأن الأزمة العالمية
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 23 رمضان في الحرمين الشريفين
تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو
الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة
ترامب: متقدمون في الحرب على إيران.. ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء»: مضيق هرمز يقع بلا شك تحت إدارة إيران
انتصار قانوني جديد.. القضاء يحسم أزمة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر
وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع آمن وتنويع مصادر القمح لمواجهة تداعيات الحروب
75 دقيقة.. الزمالك يضغط من أجل إدراك هدف التعادل إمام إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دعاء صلاح تنتقد صراع رقم واحد في دراما رمضان

دعاء صلاح
دعاء صلاح
قسم الفن

وجهت الإعلامية دعاء صلاح رسائل مباشرة إلى عدد من نجوم الدراما المشاركين في موسم رمضان الحالي، منتقدة حالة الجدل الدائرة حول من يتصدر قائمة رقم واحد في السباق الدرامي، مؤكدة أن القضايا الإنسانية في الوطن العربي يجب أن تحظى باهتمام أكبر من هذا الجدل.

وأشارت دعاء صلاح إلى أن عدداً من الفنانين أعلنوا تصدرهم المنافسة الدرامية هذا العام، من بينهم ياسمين عبد العزيز وعمرو سعد وأحمد العوضي، إلى جانب تصريحات المخرج محمد سامي الذي أكد منذ بداية شهر رمضان أن مسلسل موناليزا بطولة زوجته الفنانة مي عمر يتصدر السباق الدرامي.

وأكدت الإعلامية أن من حق كل فنان أن يفرح بنجاح عمله الفني ويحتفل بتفاعل الجمهور معه، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المرحلة الحالية تشهد العديد من الأزمات والحروب في الوطن العربي، وهو ما يستدعي من النجوم أصحاب التأثير الجماهيري إبداء مواقف إنسانية تجاه ما يحدث في المنطقة.

وأضافت أن عدداً كبيراً من الفنانين يقيمون أو يمتلكون إقامات ذهبية في الإمارات العربية المتحدة ويقضون أوقاتاً مميزة هناك، مشيرة إلى أن الجمهور لم يسمع من بعضهم مواقف واضحة تجاه ما يحدث من أزمات إنسانية أو دعوات للدعم والمساندة.

كما تطرقت إلى الأوضاع التي تمر بها عدة دول عربية، مثل قطر والسعودية والبحرين والكويت، مؤكدة أن الأحداث والضحايا الذين يسقطون في المنطقة تستحق اهتماماً أكبر من النقاشات الدائرة حول ترتيب النجوم في موسم دراما رمضان.

واختتمت دعاء صلاح حديثها بالتأكيد على أن نجوم الفن في الوطن العربي يمتلكون تأثيراً واسعاً على الجمهور، ومن المهم أن يكون لهم دور إنساني ومجتمعي واضح، إلى جانب نجاحاتهم الفنية، مشددة على أن الجمهور لا ينتظر فقط معرفة من يتصدر السباق الرمضاني، بل ينتظر أيضاً مواقف إنسانية تعكس حجم تأثير هؤلاء النجوم في المجتمع.

وكان قد أثير جدل خلال الأيام الماضية بين عدد من نجوم دراما موسم رمضان الحالي على تصدرهم رقم واحد منهم الفنانة ياسمين عبد العزيز وعمرو سعد وأحمد العوضى ومي عمر .

دعاء صلاح الإعلامية دعاء صلاح محمد سامي عمرو سعد أعمال دعاء صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

ضربة جزاء إنبي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن ضربة جزاء إنبي

محمود علاء

أحمد شوبير يكشف اعتذار محمود علاء لحارس طنطا بعد واقعة السخرية

باريس سان جيرمان وتشيلسي

باريس سان جيرمان يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

بالصور

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد