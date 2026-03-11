قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
صواريخ إيران تصل إلى الكويت.. الحرس الثوري يكشف تفاصيل ضرب القاعدة الأميركية
أدعية ليلة القدر.. احرص عليها لصلاح الحال والهداية وتيسير الأمور
أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين
فن وثقافة

أجواء كوميدية في الحلقة 21 من السوق الحرة.. وتصدر للترند على مواقع التواصل

مسلسل السوق الحرة
مسلسل السوق الحرة
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "السوق الحرة" تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تصدرت الترند بفضل الأجواء الكوميدية والمواقف الطريفة التي جمعت أبطال العمل داخل أروقة السوق.

وجاءت أحداث الحلقة مليئة بالمفارقات الكوميدية بين النجوم محمد ثروت ومحمد رضوان وويزو وهالة فاخر، بعدما دخلت الشخصيات في سلسلة من المواقف غير المتوقعة بسبب سوء الفهم والصراعات البسيطة التي تتحول سريعًا إلى لحظات مضحكة، خاصة داخل السوق الذي يجمع بين الباعة والزبائن في مشاهد مليئة بالحيوية.

كما شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية بين الشخصيات الرئيسية، حيث حاول بعضهم حل أزماته بطرق غير تقليدية، الأمر الذي أدى إلى سلسلة من المواقف الطريفة التي منحت الحلقة إيقاعًا سريعًا وممتعًا، وجعلت الجمهور يتفاعل بقوة مع الأحداث.

ونجح المسلسل في الحفاظ على طابعه الكوميدي الخفيف، مع تقديم شخصيات قريبة من الواقع، وهو ما دفع الجمهور للإشادة بروح العمل التي تمزج بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف اليومية البسيطة.

ويواصل "السوق الحرة" تقديم حلقاته في إطار يعتمد على كوميديا الموقف والحوار الساخر داخل أجواء السوق الحرة بالمطار، ما يجعله من الأعمال التي نجحت في جذب شريحة كبيرة من الجمهور الباحث عن الكوميديا الخفيفة خلال الموسم الدرامي.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد ثروت، محمد رضوان، هالة فاخر، ويزو، محمود الليثي، حسام داغر، وريم رأفت، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من نجوم الدراما والكوميديا في مصر والعالم العربي، من بينهم بيومي فؤاد، إدوارد، محمد القس، منذر ريحانة، إيمان السيد، محمد جمعة، إسماعيل فرغلي، علي كمالو، ومنة الله محمد.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويُعرض حصريًا على قناة النهار، بالإضافة إلى قنوات SBC ورؤيا ومنصات شاهد وViu، وهو من إنتاج ستارز برودكشن للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي، ويعتمد على تقديم كوميديا الموقف داخل أجواء السوق الحرة بالمطار، مع حضور ضيوف شرف يضيفون تنوعًا وتشويقًا للأحداث، ما يجعله من أبرز الأعمال الكوميدية في الموسم الرمضاني الحالي.

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

كندة علوش

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

درس التراويح بالجامع الأزهر

ليلة 22 رمضان.. درس التراويح بالجامع الأزهر يؤكد فضل عبادة الذكر على المؤمن

وزارة الأوقاف

الأوقاف: توزيع 600 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

وزارة الأوقاف

عقد المجلس الرابع من ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الأحد المقبل

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

