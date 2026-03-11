أجواء كوميدية في الحلقة 21 من السوق الحرة.. وتصدر للترند على مواقع التواصل

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "السوق الحرة" تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تصدرت الترند بفضل الأجواء الكوميدية والمواقف الطريفة التي جمعت أبطال العمل داخل أروقة السوق.

وجاءت أحداث الحلقة مليئة بالمفارقات الكوميدية بين النجوم محمد ثروت ومحمد رضوان وويزو وهالة فاخر، بعدما دخلت الشخصيات في سلسلة من المواقف غير المتوقعة بسبب سوء الفهم والصراعات البسيطة التي تتحول سريعًا إلى لحظات مضحكة، خاصة داخل السوق الذي يجمع بين الباعة والزبائن في مشاهد مليئة بالحيوية.

كما شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية بين الشخصيات الرئيسية، حيث حاول بعضهم حل أزماته بطرق غير تقليدية، الأمر الذي أدى إلى سلسلة من المواقف الطريفة التي منحت الحلقة إيقاعًا سريعًا وممتعًا، وجعلت الجمهور يتفاعل بقوة مع الأحداث.

ونجح المسلسل في الحفاظ على طابعه الكوميدي الخفيف، مع تقديم شخصيات قريبة من الواقع، وهو ما دفع الجمهور للإشادة بروح العمل التي تمزج بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف اليومية البسيطة.

ويواصل "السوق الحرة" تقديم حلقاته في إطار يعتمد على كوميديا الموقف والحوار الساخر داخل أجواء السوق الحرة بالمطار، ما يجعله من الأعمال التي نجحت في جذب شريحة كبيرة من الجمهور الباحث عن الكوميديا الخفيفة خلال الموسم الدرامي.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد ثروت، محمد رضوان، هالة فاخر، ويزو، محمود الليثي، حسام داغر، وريم رأفت، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من نجوم الدراما والكوميديا في مصر والعالم العربي، من بينهم بيومي فؤاد، إدوارد، محمد القس، منذر ريحانة، إيمان السيد، محمد جمعة، إسماعيل فرغلي، علي كمالو، ومنة الله محمد.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويُعرض حصريًا على قناة النهار، بالإضافة إلى قنوات SBC ورؤيا ومنصات شاهد وViu، وهو من إنتاج ستارز برودكشن للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي، ويعتمد على تقديم كوميديا الموقف داخل أجواء السوق الحرة بالمطار، مع حضور ضيوف شرف يضيفون تنوعًا وتشويقًا للأحداث، ما يجعله من أبرز الأعمال الكوميدية في الموسم الرمضاني الحالي.