شاهد.. مواقف كوميدية مثيرة في الحلقة 18 من «السوق الحرة»

يواصل أحداث الحلقة 18 من مسلسل «السوق الحرة»، تقديم جرعة من الكوميديا الخفيفة والمواقف الطريفة داخل أروقة المطار، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي داخل السوق الحرة في أحد المطارات الدولية، المكان الذي لا يهدأ أبدًا بسبب حركة المسافرين المستمرة وتنوع الثقافات.

وتكشف الحلقة عن سلسلة من المواقف المضحكة التي تجمع بين الموظفين والمسافرين، حيث يجد العاملون أنفسهم يوميًا أمام قصص غريبة ومفارقات غير متوقعة مع زوار من مختلف الجنسيات، وهو ما يحول روتين العمل داخل المطار إلى مغامرات كوميدية متتالية.

مواقف طريفة داخل السوق الحرة

تشهد الحلقة عدة مواقف كوميدية عندما يحاول أحد المسافرين التفاوض بطريقة غريبة على أسعار المنتجات داخل السوق الحرة، ما يضع الموظفين في مواقف محرجة ومضحكة في الوقت نفسه. كما تنشأ حالة من الفوضى بعد أن يختلط على أحد الموظفين طلبات المسافرين، لتبدأ سلسلة من المواقف الساخرة بين العاملين.

وفي جانب آخر من الأحداث، تتسبب شخصية تقدمها الفنانة هالة فاخر في إشعال أجواء من الكوميديا بعد تدخلها الدائم في شؤون زملائها داخل العمل، بينما يدخل محمد ثروت في موقف طريف مع أحد المسافرين بسبب سوء تفاهم طريف حول إحدى الهدايا المعروضة في المتجر.

كما يضيف كل من محمد رضوان و.ويزو** و حسام داغر و.محمود الليثى العديد من المواقف الكوميدية التي تعكس اختلاف الطباع والشخصيات داخل فريق العمل، ما يخلق حالة من المرح والتفاعل داخل أحداث الحلقة.

كوميديا المواقف في مكان لا ينام

ويعتمد مسلسل «السوق الحرة» على كوميديا المواقف اليومية التي تنشأ من احتكاك الموظفين بالمسافرين، حيث يكشف العمل بشكل ساخر عن التناقضات الإنسانية واختلاف العادات والثقافات في مكان يجتمع فيه أشخاص من أنحاء العالم.

فريق عمل مسلسل السوق الحرة

ويضم فريق عمل مسلسل السوق الحرة نخبة من النجوم منهم هالة فاخر، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، وويزو، وحسام داغر، ومحمود الليثي، والعمل من تأليف من هشام يحيي، وإنتاج شيرين مجدي، وإخراج شادي علي.