وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟
السفير الصيني في الأردن: بكين تعتزم إرسال مبعوثا للشرق الأوسط لدعم وقف فوري لإطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شاهد.. مواقف كوميدية مثيرة في الحلقة 18 من «السوق الحرة»

تقى الجيزاوي

يواصل أحداث الحلقة 18 من مسلسل «السوق الحرة»،  تقديم جرعة من الكوميديا الخفيفة والمواقف الطريفة داخل أروقة المطار، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي داخل السوق الحرة في أحد المطارات الدولية، المكان الذي لا يهدأ أبدًا بسبب حركة المسافرين المستمرة وتنوع الثقافات.

وتكشف الحلقة عن سلسلة من المواقف المضحكة التي تجمع بين الموظفين والمسافرين، حيث يجد العاملون أنفسهم يوميًا أمام قصص غريبة ومفارقات غير متوقعة مع زوار من مختلف الجنسيات، وهو ما يحول روتين العمل داخل المطار إلى مغامرات كوميدية متتالية.

مواقف طريفة داخل السوق الحرة

تشهد الحلقة عدة مواقف كوميدية عندما يحاول أحد المسافرين التفاوض بطريقة غريبة على أسعار المنتجات داخل السوق الحرة، ما يضع الموظفين في مواقف محرجة ومضحكة في الوقت نفسه. كما تنشأ حالة من الفوضى بعد أن يختلط على أحد الموظفين طلبات المسافرين، لتبدأ سلسلة من المواقف الساخرة بين العاملين.

وفي جانب آخر من الأحداث، تتسبب شخصية تقدمها الفنانة هالة فاخر في إشعال أجواء من الكوميديا بعد تدخلها الدائم في شؤون زملائها داخل العمل، بينما يدخل محمد ثروت في موقف طريف مع أحد المسافرين بسبب سوء تفاهم طريف حول إحدى الهدايا المعروضة في المتجر.

كما يضيف كل من محمد رضوان و.ويزو** و حسام داغر و.محمود الليثى العديد من المواقف الكوميدية التي تعكس اختلاف الطباع والشخصيات داخل فريق العمل، ما يخلق حالة من المرح والتفاعل داخل أحداث الحلقة.

كوميديا المواقف في مكان لا ينام

ويعتمد مسلسل «السوق الحرة» على كوميديا المواقف اليومية التي تنشأ من احتكاك الموظفين بالمسافرين، حيث يكشف العمل بشكل ساخر عن التناقضات الإنسانية واختلاف العادات والثقافات في مكان يجتمع فيه أشخاص من أنحاء العالم.

فريق عمل مسلسل السوق الحرة

ويضم فريق عمل مسلسل السوق الحرة نخبة من النجوم منهم  هالة فاخر، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، وويزو، وحسام داغر، ومحمود الليثي، والعمل من تأليف من هشام يحيي، وإنتاج شيرين مجدي، وإخراج شادي علي.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

سعد هنداوي

إشادة بمسلسل اللون الأزرق والمخرج سعد هنداوي بعد عرض الحلقة الثالثة

إفراج

مسلسل إفراج الحلقة 19.. حاتم صلاح يـ قتل والده

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب الحلقة 19.. يوسف الشريف يطرد شيري عادل بعد خيانتها له

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

