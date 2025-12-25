قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
لا مساس بالخدمات الأساسية والوقود.. الحكومة تطمئن المواطنين
بابا نويل يملأ شرم الشيخ بالبهجة بالكريسماس.. يركب جمل ويوزع هدايا على السياح
توسّع الاستهدافات الإسرائيلية من الجنوب إلى شرق لبنان.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أجواء احتفالية في لبنان مع عودة كثيفة للمغتربين خلال موسم الميلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن لبنان يشهد أجواءً احتفالية واسعة تزامنًا مع موسم أعياد الميلاد، حيث أُقيمت الاحتفالات الرئيسية أمس، فيما يُعد اليوم عطلة رسمية في البلاد بهذه المناسبة.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عودة المغتربين خلال الأيام القليلة الماضية شكّلت تحولًا لافتًا في المشهد اللبناني، مع حركة وصول كثيفة ومستمرّة، وارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات القادمة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت، مؤكدًا أن المغتربين كانوا ولا يزالون كلمة السر في حالة الانتعاش التي تشهدها العاصمة.

وأشار إلى أن هذه الأجواء تأتي في توقيت بالغ الصعوبة يمر به لبنان، في ظل التهديدات المستمرة بالحرب، والغارات الجوية في الجنوب، وعمليات الاغتيال التي تشهدها مناطق متفرقة في الجنوب وشرق البلاد، إلا أن تلك التحديات لم تمنع المغتربين من القدوم بأعداد كبيرة لقضاء موسم الأعياد في وطنهم.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن المناطق اللبنانية شهدت منافسة واسعة في مظاهر الزينة ووضع أشجار الميلاد، حيث لم تقتصر الاحتفالات على العاصمة بيروت، التي تزينت بساحة الشهداء وشهدت إقامة شجرة ميلاد كبيرة، بل امتدت إلى بلدات ومناطق عدة في مختلف أنحاء البلاد.

أعياد الميلاد أجواءً احتفالية لبنان

