أجواء احتفالية في لبنان مع عودة كثيفة للمغتربين خلال موسم الميلاد

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن لبنان يشهد أجواءً احتفالية واسعة تزامنًا مع موسم أعياد الميلاد، حيث أُقيمت الاحتفالات الرئيسية أمس، فيما يُعد اليوم عطلة رسمية في البلاد بهذه المناسبة.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عودة المغتربين خلال الأيام القليلة الماضية شكّلت تحولًا لافتًا في المشهد اللبناني، مع حركة وصول كثيفة ومستمرّة، وارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات القادمة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت، مؤكدًا أن المغتربين كانوا ولا يزالون كلمة السر في حالة الانتعاش التي تشهدها العاصمة.

وأشار إلى أن هذه الأجواء تأتي في توقيت بالغ الصعوبة يمر به لبنان، في ظل التهديدات المستمرة بالحرب، والغارات الجوية في الجنوب، وعمليات الاغتيال التي تشهدها مناطق متفرقة في الجنوب وشرق البلاد، إلا أن تلك التحديات لم تمنع المغتربين من القدوم بأعداد كبيرة لقضاء موسم الأعياد في وطنهم.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن المناطق اللبنانية شهدت منافسة واسعة في مظاهر الزينة ووضع أشجار الميلاد، حيث لم تقتصر الاحتفالات على العاصمة بيروت، التي تزينت بساحة الشهداء وشهدت إقامة شجرة ميلاد كبيرة، بل امتدت إلى بلدات ومناطق عدة في مختلف أنحاء البلاد.