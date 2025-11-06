قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
اقتصاد

الإحصاء : التعداد الاقتصادى أداة رئيسية لرصد ملامح الاقتصاد الوطن

الاحصاء
الاحصاء

في إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تعزيز دوره الوطني في دعم خطط التنمية المستدامة وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تواكب التحول نحو " مصر الرقمية "، يواصل الجهاز برئاسة  اللواء خيرت بركات تنفيذ رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الكوادر البشرية وتطوير بيئة العمل المؤسسية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الإحصائية والمعلوماتية.

وفي هذا السياق، عقد  اللواء خيرت بركات ـ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالجهاز ، وخلال الاجتماع، كرّم مجموعة من العاملين الذين قدّموا أداءً متميزًا خلال الفترة الماضية، في رسالة تعكس احترام الجهاز للجهد العلمي والمهني، وتُعزز ثقافة التقدير والانتماء المؤسسي، بما يخلق بيئة عمل محفّزة على العطاء والإبداع.


شمل التكريم:

  •  المحالين للتقاعد، تقديرًا لمسيرتهم المهنية الحافلة بالعطاء والانضباط.
  •  الحاصلين على درجات علمية متقدمة، دعمًا لمسيرة التطوير الذاتي والمهني وبناء القدرات.

وخلال كلمته، استعرض  اللواء خيرت بركات فعاليات الاحتفال الذي نظمه الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، والذي شهد إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022/2023، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إحدى أهم أدوات رصد ملامح الاقتصاد الوطني وتوفير قاعدة بيانات شاملة تدعم متخذي القرار.
كما أشار إلى إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للجهاز في إطار جهود التحول الرقمي وتعزيز مبدأ إتاحة البيانات أمام مختلف فئات المجتمع، موضحًا أن عملية التطوير جاءت شاملة في الشكل والمضمون لتواكب أحدث المعايير الدولية في عرض البيانات والخدمات الإحصائية، بما يعكس حرص الجهاز على دعم بناء “مصر الرقمية” وتعزيز الوعي بأهمية الإحصاءات في دعم خطط التنمية المستدامة.
وكشف سيادته أن الجهاز يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ، حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ تعداد 2027 بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات .
وأضاف أن من بين المشروعات الإحصائية الكبرى الجارية مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026، الذي يُعد مرجعًا أساسيًا لتقييم البرامج السكانية والصحية، ودعم الخطة العاجلة للسكان والتنمية، باعتباره أداة فاعلة لضبط معدلات النمو السكاني ومعالجة التحديات الديموجرافية.
وبمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، أكد اللواء خيرت بركات أن هذا الحدث العالمي يجسد عراقة الحضارة المصرية وعبقرية الإنسان المصري، ويعكس ما تشهده الدولة من نهضة شاملة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد وجه خالص التهنئة لفخامة الرئيس بهذه المناسبة التاريخية التي تُعد إنـجازًا وطنيًا يُضاف إلى سجل إنـجازات الدولة المصرية الحديثة، داعيًا الله أن يُوفق فخامته ويُسدّد خُطاه في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمصر وشعبها العظيم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية التي شارك بها الجهاز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السابقة.
وفي ختام اللقاء، استمع اللواء خيرت بركات إلى آراء ومقترحات العاملين، وأشاد بالتفاعل الإيجابي وروح المسؤولية التي يتحلى بها الجميع، مؤكدًا أن روح الفريق وثقافة التقدير هما الأساس لبناء جهاز قوي ومتطور، وأن الطاقات البشرية الواعدة هي ركيزة بناء المستقبل، مشددًا على استمرار الجهاز في أداء رسالته الوطنية بكفاءة وانضباط، ليبقى نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسسي والإبداع المهني.

