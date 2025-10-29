رئيس التعبئة والإحصاء: المتحف المصري الكبير يجسد عبقرية المصريين عبر العصور

أعرب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات عن فخره واعتزازه بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يشهده العالم السبت المقبل، قائلًا "إن ذلك الحدث التاريخي لهذا الصرح العظيم يجسد عبقرية المصريين عبر العصور، ويؤكد أن الحضارة المصرية ما زالت قادرة على إبهار العالم بروحها وعمقها وخلودها".



وأضاف بركات - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن اختيار ذلك التوقيت المميز للافتتاح في أول نوفمبر يحمل دلالات رمزية كبيرة، إذ يتزامن مع الذكرى السنوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في 4 نوفمبر عام 1922.



وتابع "أن ذلك الاكتشاف أعاد كتابة تاريخ علم الآثار وأضاء العالم على كنوز الحضارة المصرية الفريدة"، منوهًا بأن اليوم بعد أكثر من قرن، تفتح مصر أبواب المتحف الكبير لتعرض للعالم تلك الكنوز في أبهى صورها، في موقع يطل على الأهرامات الخالدة؛ ليكتمل المشهد بين الماضي والمستقبل.



وأوضح أنه تابع ذلك المشروع منذ بداياته، وأدرك تمامًا أنه ليس مجرد متحف للعرض الأثري، بل مشروع وطني متكامل يجسد نجاح الدولة في التخطيط والتنفيذ وفق أسس علمية دقيقة، كما أنه يترجم رؤية مصر 2030 التي تجعل من الثقافة والمعرفة والبيانات روافع أساسية للتنمية المستدامة.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه في ضوء تلك الرؤية الطموحة ووفقًا لبيانات المركزي للإحصاء، بلغ عدد السياح في العام الماضي نحو 15.8 مليون سائح، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في المستقبل القريب، مما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن قطاع السياحة يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.



وتوقع أن يسهم المتحف الكبير في زيادة عدد السائحين القادمين إلى مصر مما يعزز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، مضيفا أن موعد الافتتاح يعد أكثر من مجرد صدفة زمنية بل تعدى لكونه تأكيدًا على أن مصر لا تنفصل عن تاريخها، بل تُعيد كتابة فصوله بروح جديدة، تجمع بين عبقرية الأجداد ورؤية الأبناء؛ لتبقى مصر منارة للحضارة والعلم والإنسانية.

