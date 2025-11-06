ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا

أفادت إحصاءات رسمية صادرة في الفلبين اليوم /الخميس/ بارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة الناجمة عن الإعصار "تينو" الذي اجتاح مناطق وسط البلاد مؤخرا إلى 140 قتيلا و127 مفقودا.



وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن القتلى بينهم ستة من أفراد طاقم مروحية عسكرية تحطمت أثناء مهمة لإغاثة المنكوبين من الإعصار.



وكان المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها قد أعلن في وقت سابق أن الإعصار أثر على نحو 706 آلاف شخص من بينهم 348 ألف شخص لجأوا إلى مراكز الإيواء.



وأضاف المجلس أن 53 مدينة وبلدة أعلنت حالة الكارثة بسبب الإعصار، وهو ما يسمح للحكومات المحلية بسحب أموال الطوارئ وتجميد أسعار السلع الأساسية.



ويحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة بسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان .. فالمحيطات الدافئة تسمح للأعاصير بالتزايد بسرعة، والغلاف الجوي الدافئ يحتفظ برطوبة أكبر، مما يتسبب في هطول الأمطار الغزيرة.



يشار إلى أن كل عام تضرب الفلبين أو تقترب منها حوالي 20 عاصفة أو إعصارا، وتكون عادة أفقر المناطق في البلاد هي الأكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية.