السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
شربت ناسيا في أيام الأيام البيض فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي
أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
أ ش أ

 أفادت إحصاءات رسمية صادرة في الفلبين اليوم /الخميس/ بارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة الناجمة عن الإعصار "تينو" الذي اجتاح مناطق وسط البلاد مؤخرا إلى 140 قتيلا و127 مفقودا.


وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن القتلى بينهم ستة من أفراد طاقم مروحية عسكرية تحطمت أثناء مهمة لإغاثة المنكوبين من الإعصار. 


وكان المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها قد أعلن في وقت سابق أن الإعصار أثر على نحو 706 آلاف شخص من بينهم 348 ألف شخص لجأوا إلى مراكز الإيواء.


وأضاف المجلس أن 53 مدينة وبلدة أعلنت حالة الكارثة بسبب الإعصار، وهو ما يسمح للحكومات المحلية بسحب أموال الطوارئ وتجميد أسعار السلع الأساسية.


ويحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة بسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان .. فالمحيطات الدافئة تسمح للأعاصير بالتزايد بسرعة، والغلاف الجوي الدافئ يحتفظ برطوبة أكبر، مما يتسبب في هطول الأمطار الغزيرة.


يشار إلى أن كل عام تضرب الفلبين أو تقترب منها حوالي 20 عاصفة أو إعصارا، وتكون عادة أفقر المناطق في البلاد هي الأكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية.

